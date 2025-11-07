LGT gewinnt drei Auszeichnungen bei den Global Private Banking Awards

Wien (OTS) -

Die Financial-Times Publikationen Professional Wealth Management (PWM) und The Banker verliehen gestern Abend in London zum 17. Mal die Global Private Banking Awards. Die LGT wurde zur weltweit besten Privatbank für die «Next Generation» gekürt. Olivier de Perregaux, CEO LGT Private Banking: «In den kommenden zehn Jahren steht weltweit ein beispielloser Vermögenstransfer bevor – eine zutiefst persönliche und emotionale Reise, bei der nicht nur Geld, sondern auch Werte, Kultur und die Führung von Familienunternehmen weitergegeben werden. Uns ist es ein großes Anliegen, die nächste Generation auf ihrem Weg mit Kompetenz, Erfahrung und maßgeschneiderten Lösungen zu begleiten.»

Die hochkarätig besetzte Jury, bestehend aus über 20 Branchenexpertinnen und -experten aus Europa, Asien und Nordamerika, zeigte sich von der Erfahrung und dem Engagement der LGT in diesem Bereich beeindruckt. «Die LGT erkennt sowohl die Herausforderungen als auch die Chancen, die mit einem Vermögenstransfer einhergehen, und richtet ihren Fokus gezielt darauf, passgenaue Dienstleistungen für die nächste Generation zu entwickeln» , sagt Yuri Bender, Jury-Mitglied und PWM-Chefredakteur.

Ebenfalls erhielt die LGT den Titel «Best Private Bank for Impact and Sustainable Investing». «Für ihren klaren Fokus auf die Portfolio-Dekarbonisierung erntete die LGT große Anerkennung der Jury» , so Yuri Bender. «Bemerkenswert ist zudem, wie die Bank ihre Kundinnen und Kunden mit globalen Meinungsführerinnen und -führern im Bereich des Klimawandels zusammenbringt, um ihnen einen direkten Austausch über die neusten Erkenntnisse zu ermöglichen.» Patrick Huber, Head Business Development & Transformation Investment Solutions bei der LGT: «Nachhaltiges Investieren ist für uns kein kurzfristiger Trend oder Nischenthema, sondern ein strategischer Pfeiler unserer langfristigen Geschäftsentwicklung. Unseren Kundinnen und Kunden ist unsere Expertise im Bereich nachhaltiger Anlagelösungen und Impact Investing wichtig. Viele von ihnen – insbesondere die jüngere Generation – möchten verstehen, welche Auswirkungen ihre Anlagen auf drängende Themen wie den Klimawandel haben und wie sie einen Beitrag leisten können.»

In der Kategorie «Best Private Bank for Alternatives» erhielt die LGT das Prädikat «Highly Commended». «Das Fürstenhaus von Liechtenstein, unser Eigentümer, investiert seit Jahrzehnten erfolgreich in alternative Anlagen wie Private Equity. Aus dieser Tradition ist eine umfassende Expertise entstanden, von der auch unsere Kundinnen und Kunden profitieren» , so Olivier de Perregaux. «Während viele Banken erst jetzt auf den Zug aufspringen und Privatmarktprodukte bewerben, hat LGT bereits vor Jahren strategisch auf alternative Anlagen gesetzt», so die Jury in ihrem Bericht. Diese vorausschauende Ausrichtung sei besonders lobenswert.

LGT ist eine führende internationale Private-Banking- und Asset-Management-Gruppe, die sich seit über 90 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Per 30.06.2025 verwaltete die LGT Vermögenswerte von CHF 359.6 Milliarden (USD 451.6 Milliarden) für vermögende Privatkundinnen und Privatkunden sowie für institutionelle Anleger. Die LGT beschäftigt über 6000 Mitarbeitende an mehr als 40 Standorten in Europa, Asien, Amerika, Australien und dem Mittleren Osten. www.lgt.com