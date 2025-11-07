- 07.11.2025, 10:14:33
Kinderbildung und -betreuung in Oberösterreich auf dem Prüfstand
PRESSEKONFERENZ
Wie sieht das Angebot für institutionelle Kinderbildung und -betreuung in Oberösterreichs Gemeinden aus? Seit bereits 26 Jahren geht der Kinderbetreuungsatlas der Arbeiterkammer dieser Frage nach und bietet ein umfangreiches Monitoring. Abgebildet in einer interaktiven Landkarte. Bei einer
Pressekonferenz
am Donnerstag, 13. November, um 10 Uhr
in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock, präsentieren wir Ihnen unter dem Titel
Kinderbildung und -betreuung in Oberösterreich
auf dem Prüfstand
die aktuellsten Daten und Fakten aus dem neuen AK-Kinderbetreuungsatlas. Vorausgeschickt: Oberösterreich ist eines der Kinderland-Schlusslichter im Bundesländer-Vergleich. Es fehlt vielerorts an vollzeittauglichen Kinderbildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen. Das eingeschränkte und vielfach unflexible Angebot in Oberösterreich steht im Zusammenhang mit der hohen Teilzeitquote von Frauen im Land. Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und Laura Wiednig (Leiterin Frauen- und Gleichstellungspolitik, AK OÖ) zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz.
Rückfragen & Kontakt
Arbeiterkammer Oberösterreich
Stefan Langes
Telefon: +43 (0)50/6906-2199
E-Mail: stefan.langes@akooe.at
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at/
