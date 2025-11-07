Linz (OTS) -

Wie sieht das Angebot für institutionelle Kinderbildung und -betreuung in Oberösterreichs Gemeinden aus? Seit bereits 26 Jahren geht der Kinderbetreuungsatlas der Arbeiterkammer dieser Frage nach und bietet ein umfangreiches Monitoring. Abgebildet in einer interaktiven Landkarte. Bei einer

Pressekonferenz

am Donnerstag, 13. November, um 10 Uhr

in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock, präsentieren wir Ihnen unter dem Titel

Kinderbildung und -betreuung in Oberösterreich

auf dem Prüfstand

die aktuellsten Daten und Fakten aus dem neuen AK-Kinderbetreuungsatlas. Vorausgeschickt: Oberösterreich ist eines der Kinderland-Schlusslichter im Bundesländer-Vergleich. Es fehlt vielerorts an vollzeittauglichen Kinderbildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen. Das eingeschränkte und vielfach unflexible Angebot in Oberösterreich steht im Zusammenhang mit der hohen Teilzeitquote von Frauen im Land. Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und Laura Wiednig (Leiterin Frauen- und Gleichstellungspolitik, AK OÖ) zur Verfügung.



