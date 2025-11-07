- 07.11.2025, 10:05:03
- /
- OTS0045
AVISO Pressekonferenz Grüne Wien 11.11.: Alarmstufe Rot – Das soziale Wien in Aufruhr
Thema: Arbeitsmarktförderung, Pflege, Suchthilfe – es drohen massive Einschränkungen bei den sozialen Dienstleistungen. Viele Organisationen im Sozialbereich sind von gravierenden Kürzungen betroffen, einige Unterstützungsleistungen müssen komplett eingestellt werden.
Pressekonferenz mit:
Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien
David Ellensohn, Sozialsprecher Grüne Wien
Donnerstag, 11. November 2025, 11:00 Uhr
Ecksalon des Grünen Klubs im Rathaus, Stiege 8, 1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: presse.wien@gruene.at
Website: https://wien.gruene.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GKR