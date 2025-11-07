AVISO Pressekonferenz Grüne Wien 11.11.: Alarmstufe Rot – Das soziale Wien in Aufruhr

Wien (OTS) -

Thema: Arbeitsmarktförderung, Pflege, Suchthilfe – es drohen massive Einschränkungen bei den sozialen Dienstleistungen. Viele Organisationen im Sozialbereich sind von gravierenden Kürzungen betroffen, einige Unterstützungsleistungen müssen komplett eingestellt werden.

Pressekonferenz mit:

Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien

David Ellensohn, Sozialsprecher Grüne Wien

Donnerstag, 11. November 2025, 11:00 Uhr

Ecksalon des Grünen Klubs im Rathaus, Stiege 8, 1010 Wien