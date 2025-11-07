  • 07.11.2025, 10:04:33
Aviso: Dienstag, 11.11. 09:00 Uhr, Bundeskanzleramt: “Bundesregierung muss handeln - Bildungssystem darf keine Dauerbaustelle bleiben!”

Medienaktion der Sozialistischen Jugend Österreich zum Abschluss der Kampagne “Baustelle Bildung”

Wien (OTS) - 

„Unser Bildungssystem gleicht seit Jahren einer Baustelle! Die Zufriedenheit mit dem Bildungssystem sinkt seit Jahren rapide und das hat viele Gründe. Denn Bildung hängt in Österreich immer noch stark vom Einkommen der Eltern ab: Wer sich teure Nachhilfe nicht leisten kann, hat schlechtere Chancen. Pflichtpraktika werden oft gar nicht oder viel zu schlecht bezahlt. Leistungsdruck und Notenstress führen zu immer mehr psychischen Problemen. All das muss sich ändern, denn das Bildungssystem darf keine Dauerbaustelle bleiben.”, fordert Larissa Zivkovic, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend, die Bundesregierung zum Handeln auf.

Zum Abschluss der Kampagne „Baustelle Bildung“ fordert die Sozialistische Jugend von der Bundesregierung konkrete Schritte um das Bildungssystem zu verbessern!

Medienaktion

Datum: 11.11.2025, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 2
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Sozialistische Jugend Österreich
Jonathan Kaspar, Pressesprecher
Telefon: +43 664 / 541 70 80
E-Mail: jonathan.kaspar@sjoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SJO

