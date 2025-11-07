AVISO: Präsentation Nationale Strategie gegen Antisemitismus am 10. November 2025 im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) -

Am Montag, den 10. November 2025, um 9.00 Uhr lädt der Staatssekretär für Koordinierung und Kampf gegen Antisemitismus, Alexander Pröll, gemeinsam mit Vizekanzler Andreas Babler, Bildungsminister Christoph Wiederkehr sowie dem Präsidenten der Israelitischen Religionsgesellschaft Oskar Deutsch zur Präsentation der Nationalen Strategie gegen Antisemitismus ins Bundeskanzleramt.

Termin für Medien:

9.00 Uhr

PRESSEKONFERENZ

Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 8.30 Uhr)

