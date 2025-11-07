  • 07.11.2025, 10:00:34
AVISO: Präsentation Nationale Strategie gegen Antisemitismus am 10. November 2025 im Bundeskanzleramt

mit Staatssekretär für Kampf gegen Antisemitismus Pröll, Vizekanzler Babler, Bildungsminister Wiederkehr und IRG-Präsident Deutsch

Wien (OTS) - 

Am Montag, den 10. November 2025, um 9.00 Uhr lädt der Staatssekretär für Koordinierung und Kampf gegen Antisemitismus, Alexander Pröll, gemeinsam mit Vizekanzler Andreas Babler, Bildungsminister Christoph Wiederkehr sowie dem Präsidenten der Israelitischen Religionsgesellschaft Oskar Deutsch zur Präsentation der Nationalen Strategie gegen Antisemitismus ins Bundeskanzleramt.

Termin für Medien:

9.00 Uhr
PRESSEKONFERENZ

Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 8.30 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).

