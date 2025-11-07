GOURMET Kids und die City Farm Augarten feiern 10-jährige Partnerschaft

Wien (OTS) -

Seit 2015 verbindet die City Farm Augarten und GOURMET Kids eine erfolgreiche Kooperation, die Kindern Freude an gesunder Ernährung vermittelt und ihnen die Vielfalt der Pflanzenwelt näherbringt. Rund 2.000 Kinder haben seither in 120 Workshops gelernt, wie frisches Gemüse und Obst wächst und wie gut es schmeckt.

„Mit GOURMET Kids hat uns von Beginn an die Idee verbunden, Kindern frische Lebensmittel nicht nur zu erklären, sondern sie erlebbar zu machen. Aus dieser gemeinsamen Überzeugung ist eine starke, beständige Partnerschaft entstanden, die auf gegenseitiger Unterstützung und Vertrauen beruht“, so Mag.ᵃ Angelika und DI Wolfgang Palme von der City Farm Augarten.

„Gemeinsam mit der City Farm setzen wir unseren pädagogischen Ansatz ganz praktisch um: Beim Graben, Pflanzen und Ernten erleben Kinder und Jugendliche hautnah, wie Lebensmittel entstehen. Und ganz nebenbei entsteht ein echtes Verständnis dafür, wo unsere Lebensmittel herkommen und wie viel Arbeit und Herzblut darin steckt“, so Mag.ª Claudia Ertl-Huemer Geschäftsfeldleitung Education Catering bei GOURMET.

Jubiläumsfeier in der City Farm Augarten

Das Jubiläum feiern die Teams von GOURMET Kids und der City Farm ganz im Zeichen von Genuss und Natur. Auf dem Programm stehen eine Gartenführung durch die City Farm, interaktive Workshop-Stationen rund um Kürbis, Kräuter und Gartenarbeit, eine Pesto-Verkostung mit frischen Zutaten aus dem City-Farm-Garten sowie ein gemeinsames Abendessen.

10 Jahre voller Begeisterung

Bereits im ersten Jahr der Zusammenarbeit sorgte ein großes Erntefest im Rahmen des 40-jährigen GOURMET Jubiläums für Begeisterung – im heurigen Jahr feiert GOURMET bereits 50-jähriges Bestehen. Zahlreiche Stakeholder:innen-Events in der City Farm Augarten haben den Rahmen für gute Gespräche geschaffen und die Kund:innenbeziehungen von GOURMET Kids nachhaltig gestärkt. Ein besonderer Meilenstein war der Umzug der City Farm von Schönbrunn in den Augarten, bei dem das GOURMET Team tatkräftig mitgeholfen hat. Den Kern der Kooperation bilden aber die „Junior City Farmer“-Workshops für Kinder, wie bspw. die 4-Jahreszeiten-Workshopreihe. Dabei entdecken die jungen Gartenprofis die Vielfalt im Gemüsebeet über ein gesamtes Gartenjahr.

Die City Farm Augarten ist ein städtischer Erlebnisgarten mitten in Wien. Im Augarten wird ganzjährig ein vielfältiges Spektrum an gartenpädagogischen Programmen und Veranstaltungen angeboten. Alle Infos dazu finden Sie auf der Website www.cityfarm.wien.

