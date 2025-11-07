  • 07.11.2025, 09:37:08
FPÖ Guggenbichler/Lugner: Antifa verbieten – Linksextremismus hat in Wien keinen Platz

Wien (OTS) - 

Nach der gestrigen Demonstration der linksextremen Antifa vor dem Weinlokal „Vino“ in Wien, bei der offen zu Gewalt aufgerufen wurde, zeigen sich die FPÖ-Landtagsabgeordneten Udo Guggenbichler und Leo Lugner entsetzt. Während der Kundgebung skandierten Teilnehmer Parolen wie „Ein Baum, ein Strick, ein Nazi-Genick“ – ein eindeutiger Aufruf zu Gewalt gegen Andersdenkende. Darauf folgten „Nazi-Polizei“-Rufe, was Guggenbichler veranlasst zu fragen, ob hier zum Hängen von Polizeibeamten aufgerufen wurde. Der freiheitliche hat die Antifa wegen Aufrufs zum Mord angezeigt.

Bereits zwei Nächte vor der Demonstration hatten Unbekannte die Fassade des Lokals beschmiert und damit die Eskalation vorbereitet. „Diese Szene hat längst jedes demokratische Maß verloren. Die Antifa ist kein politisches Bündnis, sondern eine radikale, gewaltbereite Vereinigung, die verboten gehört. Es ist höchste Zeit, dass die Justiz endlich handelt und diesem linksextremen Treiben ein Ende setzt“, fordern Guggenbichler und Lugner.

Die Polizei sicherte zwar die Umgebung, dennoch war das Verhalten des anwesenden Rechtskundebeamten enttäuschend. „Dass dieser uns als Landtagsabgeordneten jegliche Auskunft verweigerte, ist ein Skandal und zeigt, wie einseitig hier agiert wird“, kritisieren die FPÖ-Abgeordneten. Von Seiten der FPÖ wird es diesbezügliche parlamentarische Anfragen geben.

Abschließend betonen Guggenbichler und Lugner: „Linksextremer Terror gegen Wirtschaftstreibende darf in Wien keinen Platz haben. Dass Bürgermeister Ludwig zu diesen Gewaltaufrufen schweigt, ist an Unverfrorenheit kaum zu überbieten. Wer Gewalt verharmlost oder wegschaut, macht sich mitschuldig.“

