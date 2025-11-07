  • 07.11.2025, 09:00:35
Ausgezeichnete Architektur macht gutes Klima

Das Seoul Photographic Art Museum erhält den Austrian Green Planet Building® (AGPB) Award.

Das erste offizielle Museum für Fotographie in Korea beeindruckt nicht nur durch seine markante Architektur, eine österreichisch-koreanische Kooperation – es überzeugt auch mit seinem Fokus auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Und das trotz der Notwendigkeit hochpräziser Klimazonen für z.B. Lagerräume.

Die Architekten Mladen Jadrić & Yoon GeunJu (JADRIC ARCHITEKTUR & 1990uao) haben mit ihrem Entwurf nicht nur einen internationalen Wettbewerb gewonnen und ein beeindruckendes Beispiel für architektonische und interkulturelle Zusammenarbeit geschaffen, sondern auch Nachhaltigkeit in den Fokus bei Bau und Betrieb des Museums gestellt: Tiefensonden, ein Erdwärmespeicher, PV-Module am begrünten Dach samt Batterie zur Speicherung sorgen für nachhaltige Energie zum Heizen und Kühlen. Die thermische Masse des Gebäudes wirkt als Pufferspeicher zum Temperaturausgleich, die Fassade besteht zum Teil aus recycelten Leichtbeton-Hohlelementen, ihre Aluminiumpaneele verändern je nach Lichteinfall und Blickwinkel ihr Erscheinungsbild und dienen gleichzeitig als Hitzeschild.

Energieeffizienz und Versorgung mit erneuerbaren Energien stehen im Mittelpunkt des Austrian Green Planet Building® (AGPB) Awards. Dieser überträgt Zielsetzungen und Kriterien der nationalen Klimaschutzinitiative klimaaktiv für die Bau- und Immobilienwirtschaft ins internationale Umfeld. AGPB zeichnet die im Ausland erbrachten herausragenden Leistungen österreichischer Planungs-büros, Consultants, Bauunternehmen und Produktionsbetriebe im Bereich Nachhaltig Bauen aus.

AGPB ist eine Initiative des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus sowie von ADVANTAGE AUSTRIA.

Projektbeschreibung, Fotos, Grafiken, Video, Factsheet und Pressetext: agpb.at/photo_sema.htm

Rückfragen & Kontakt

AGPB Geschäftsstelle, c/o pulswerk GmbH
Leander Brenneis
Telefon: +43 699 1 523 61 19
E-Mail: brenneis@pulswerk.at
Website: https://agpb.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

