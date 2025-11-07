FW-Langthaler: FW fordert Reformgruppe in der Wirtschaftskammer – Mehr Effizienz statt aufgeblähtem Wasserkopf!

Wien (OTS) -

Österreichs Wirtschaft steht unter massivem Druck: schwaches Marktumfeld, steigende Bürokratie und Kosten sowie Null-Wachstum. Österreich steckt in einer hartnäckigen Rezession!

Während viele Betriebe ums Überleben kämpfen, zeigt sich die Wirtschaftskammer weiterhin als schwerfälliger, aufgeblähter Parteiapparat mit geringem Reformwillen. Jüngstes Beispiel: geplante 4,2 % Gehaltserhöhungen im eigenen Haus, luxuriöse Weihnachtsmenüs mit Entenleber und Trüffel – oder Funktionärsauswüchse wie bei der WK-Wien mit einem Kammerpräsidenten und gleich sechs Vizepräsidenten.

Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) fordert daher mit einem Antrag an das Wirtschaftsparlament am 27. November 2025 die Einrichtung einer Reformgruppe zur Effizienzsteigerung und Systemoptimierung innerhalb der Wirtschaftskammer. Diese soll ohne zusätzliche Kosten - ausschließlich aus bestehenden Strukturen - arbeiten und jährlich überprüfbare Vorschläge zu Kosteneffizienz, Bürokratieabbau, Digitalisierung und Transparenz vorlegen.

FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler erklärt: „Wenn die Wirtschaft Leistung bringen muss, darf sich die Kammer nicht in Eigeninteressen und Selbstbedienung verlieren. Eine glaubwürdige Interessenvertretung muss sich selbst permanent prüfen, genau wie jeder Unternehmer das tun muss, der die Interessensvertretung mit Zwangsbeiträgen finanziert. Auch Arbeiterkammer, Sozialversicherung und öffentliche Verwaltung sollten endlich beweisen, dass sie verstanden haben, dass Österreich eine neue Effizienz-Kultur braucht.“

Zukunft bauen heißt: Mit gutem Beispiel vorangehen!