Gruppe Sofortmaßnahmen deckt siebente illegale Beauty-Klinik auf

Wien (OTS) -

Im Zuge einer Kontrolle der Gruppe Sofortmaßnahmen gemeinsam mit der Wiener Polizei und dem Arbeitsmarktservice wurde gestern, Donnerstag, in einem Beauty-Salon in Wien-Favoriten eine weitere illegale Beauty-Klinik entdeckt.

Beim Betreten der Räumlichkeiten trafen die Einsatzkräfte eine Mitarbeiterin während einer laufenden Kosmetikbehandlung an. Im Behandlungsraum wurden gekühlte und abgelaufene Präparate gefunden, weitere abgelaufene Produkte befanden sich im Kühlschrank.

Eine Mitarbeiterin, die zum Zeitpunkt der Kontrolle anwesend war, verfügte über keine ärztliche Ausbildung und keine Befugnis, derartige Eingriffe durchzuführen. Zudem wurde ein Lasergerät zur Tattoo-Entfernung sichergestellt, das ausschließlich von entsprechendem Fachpersonal betrieben werden darf. Die vorgefundenen Produkte und Geräte wurden beschlagnahmt.

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betont: „Wien ist kein Ort für gefährliche Beauty-Experimente. Botox und Filler gehören in die Hände von Ärztinnen und Ärzten, nicht in Hinterzimmer von Nagelstudios. Diese Aktion zeigt einmal mehr, wie wichtig die enge Zusammenarbeit der Stadt Wien mit der Wiener Polizei und weiteren Behörden ist.“

