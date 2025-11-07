VÖEW warnt vor Netzzusammenlegung

Österreich (OTS) -

Die von der Bundesregierung angedachte Zusammenlegung kleinerer Netzbetreiber bedeutet laut der VÖEW (Vereinigung Österreichische Elektrizitätswerke) keine Kostenersparnis, sondern bringt im Gegenteil massive Nachteile für rund eine Million Stromkunden und betroffene Regionen.

Im Detail warnen die insgesamt rund 100 privaten, kommunalen und genossenschaftlich organisierten Energieversorger in Österreich davor, dass die Zerstörung gewachsener, ländlicher EVU-Strukturen zahlreiche Nachteile für rund eine Million Menschen bedeuten würde. „Wenn die Nahversorger in Sachen Energie gekappt werden, hat das weitreichende Konsequenzen für die Stromkunden“, erläutert der Vorsitzende der VÖEW, Paul Kiendler. „Störungsbehebungen dauern länger, wenn Mitarbeiter vor Ort und der direkte Kundenkontakt fehlen, Arbeitsplätze fallen weg und damit die Wertschöpfung in der Region.“ Dazu kommt, dass in vielen Kommunen der Stromanbieter auch für Infrastruktur wie Wasser, Abwasser, Straßenbeleuchtung, Glasfaserkabel und vieles mehr zuständig ist – wichtige Synergien, die dann auch bei der Erschließung und Erweiterung von Siedlungsgebieten wegfallen würden. Zusammenlegungen und zentrale Steuerung können diese gewachsenen Vorteile nicht ersetzen, sind sich die 100 regionalen Stromanbieter der VÖEW sicher.

Bereits enge Zusammenarbeit der österreichischen Netzbetreiber

Dazu kommt, dass es bereits eine enge Zusammenarbeit der österreichischen Netzbetreiber – sowohl der kleinen untereinander als auch mit den großen - gibt. „Anlassbezogene gemeinsame Beschaffung von Betriebsmitteln wie zum Beispiel Smart Meter und technische Ausrüstung (zB. Trafos, Schaltfelder etc.) sowie Koordination beim Netzausbau existieren bereits“, so Paul Kiendler.

