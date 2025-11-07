  • 07.11.2025, 08:34:05
Bundesheer sucht 115 Lehrlinge

Startschuss für den „Monat der Lehre“ im Checkpoint Mahü

Wien (OTS) - 

Das österreichische Bundesheer steht im November ganz im Zeichen der Lehre:
Das Bundesheer ist einer der größten Lehrlingsausbilder im öffentlichen Dienst und bietet etwa 40 Lehrberufe an. Qualifizierte Fachkräfte sind auch hier sehr gefragt. Das Bundesheer bietet einen sicheren Arbeitsplatz und geregelte Arbeitszeiten.

„Durch eine Lehre beim Bundesheer, dem größten Arbeitgeber des Bundes, bekommen Lehrlinge die Chance, einen interessanten Beruf in einem vielfältigen Arbeitsumfeld zu erlernen und somit einen ersten Schritt in Richtung einer vielversprechenden Karriere zu machen“, erklärte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner anlässlich des Startschusses zum Monat der Lehre beim Heer, der im sogenannten Checkpoint „MaHü“ auf der Mariahilfer Straße in Wien gegeben wurde.

Den gesamten November über sind verschiedene Dienststellen aus ganz Österreich im Checkpoint „MaHü“ zu Gast, um ihre angebotenen Lehrstellen der Bevölkerung zu zeigen.

Der Checkpoint auf der Mariahilfer Straße im 6ten Wiener Gemeindebezirk ist eine Einrichtung des Bundesheeres, um sich über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten zu informieren.

Beim heutigen Startschuss wurden beispielsweise die Lehrberufe Technischer Zeichner, Bekleidungstechniker oder Sattler vorgestellt.

Nähere Infos: Eventkalender auf karriere.bundesheer.at

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: presse@bmlv.gv.at
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

