Aufnahmeplan für Bundespolizei sieht auch 2026 rund 1.400 Aufnahmen vor

Wien (OTS) -

Auch im kommenden Jahr werden rund 1.400 Polizeischülerinnen und Polizeischüler in die Grundausbildung der Bundespolizei aufgenommen. Die Aufnahmen erfolgen in allen Bundesländern. Innenminister Gerhard Karner betonte: „Die Stärkung unserer Exekutive wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt. Aufnahmen werden in jedem Bundesland durchgeführt. Wir verfolgen ein klares Ziel: den aktuellen Höchststand an Personal auch weiterhin zu sichern.“

Die Aufnahmetermine 2026 sind für März, Juni, September und Dezember vorgesehen – jeweils zu Monatsbeginn. Im März 2026 finden Aufnahmen in den Bundesländern Salzburg, Wien, Vorarlberg und Tirol statt.

Rund ein Drittel der Neuaufnahmen erfolgt im März und Juni, zwei Drittel im September und Dezember 2026. Die stärkere Gewichtung im zweiten Halbjahr ist auf die aktuelle Auslastung der Polizeischulen zurückzuführen – ab Mitte 2026 stehen dort wieder größere Ausbildungskapazitäten zur Verfügung. Durch die geplanten Neuaufnahmen können die pensionsbedingten Abgänge vollständig ersetzt werden.

Zwtl.: Rund 1.500 Neuzugänge im laufenden Jahr 2025

Im laufenden Jahr 2025 wurden insgesamt rund 1.500 Polizeischülerinnen und -schüler in allen Bundesländern in die Grundausbildung aufgenommen. Das Aufnahmejahr wird im Dezember 2025 mit 375 weiteren Aufnahmen in den Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und Wien abgeschlossen. Derzeit befinden sich rund 3.600 Polizeischülerinnen und -schüler in Ausbildung.