  • 07.11.2025, 07:00:33
  • /
  • OTS0004

„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Mehrheit für Kopftuchverbot in Schulen

Österreichs beliebter Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ diesen Freitag um 22:20 Uhr bei ATV & im Stream auf JOYN.

Wien (OTS) - 

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:20 Uhr bei ATV und auf Österreichs SuperStreamer JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 03. bis 06. November 2025 in einer Online-Befragung wissen, wie ihre Meinung zum Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren aussieht. Die Frage lautete: „Derzeit wird in Österreich über ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren in Schulen und Kindergärten diskutiert. Welcher der folgenden Aussagen stimmen Sie am ehesten zu?“

Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt: 43 Prozent der wahlberechtigten Österreicher:innen sprechen sich für ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren aus. 28 Prozent befürworten ein generelles Verbot aller religiösen Symbole für Kinder unter 14 Jahren. 13 Prozent lehnen ein solches Verbot ab und 13 Prozent sind unentschlossen. Während ÖVP- (60 Prozent) und FPÖ-Wähler:innen (56 Prozent) das Kopftuchverbot befürworten, lehnen Grüne (24 Prozent Befürwortung) und SPÖ-Wähler:innen (20 Prozent Befürwortung) dieses klar ab. Die NEOS-Wählerschaft (46 Prozent Befürwortung) folgt Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Ziel der Fragestellung war es, die unterschiedlichen – auch verfassungsrechtlich relevanten – Positionen in der Bevölkerung zu evaluieren.

Meinungsforscher Peter Hajek: „Die Ergebnisse zeigen, dass das Thema Kopftuchverbot stark polarisiert. Wir sehen hier weniger eine reine Rechtsfrage als vielmehr ein Spiegelbild gesellschaftlicher Spannungen zwischen Liberalität und dem Wunsch nach klaren Regeln.“

„Aktuell: Die Woche“
Freitag, 22:20 Uhr bei ATV
Jederzeit im Stream auf JOYN

Rückfragen & Kontakt

ProSiebenSat.1 PULS 4
Lukas Strecker
E-Mail: lukas.strecker@prosiebensat1puls4.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PCT

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright