„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Mehrheit für Kopftuchverbot in Schulen

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:20 Uhr bei ATV und auf Österreichs SuperStreamer JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 03. bis 06. November 2025 in einer Online-Befragung wissen, wie ihre Meinung zum Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren aussieht. Die Frage lautete: „Derzeit wird in Österreich über ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren in Schulen und Kindergärten diskutiert. Welcher der folgenden Aussagen stimmen Sie am ehesten zu?“



Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt: 43 Prozent der wahlberechtigten Österreicher:innen sprechen sich für ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren aus. 28 Prozent befürworten ein generelles Verbot aller religiösen Symbole für Kinder unter 14 Jahren. 13 Prozent lehnen ein solches Verbot ab und 13 Prozent sind unentschlossen. Während ÖVP- (60 Prozent) und FPÖ-Wähler:innen (56 Prozent) das Kopftuchverbot befürworten, lehnen Grüne (24 Prozent Befürwortung) und SPÖ-Wähler:innen (20 Prozent Befürwortung) dieses klar ab. Die NEOS-Wählerschaft (46 Prozent Befürwortung) folgt Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Ziel der Fragestellung war es, die unterschiedlichen – auch verfassungsrechtlich relevanten – Positionen in der Bevölkerung zu evaluieren.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Die Ergebnisse zeigen, dass das Thema Kopftuchverbot stark polarisiert. Wir sehen hier weniger eine reine Rechtsfrage als vielmehr ein Spiegelbild gesellschaftlicher Spannungen zwischen Liberalität und dem Wunsch nach klaren Regeln.“



