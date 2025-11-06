  • 06.11.2025, 17:28:32
FPÖ-Antauer: „Kompetenz bei Sozialhilfe muss Ländersache bleiben“

Keine Aufweichung des harten Kurses in NÖ

St. Pölten (OTS) - 

„Es dürfen dem Land NÖ keine Mehrkosten entstehen, die harten Regeln in Niederösterreich dürfen keinesfalls aufgeweicht werden und die Kompetenzen müssen in den Händen der Länder bleiben“, stellte Asyl- und Integrationslandesrat Martin Antauer am heutigen Donnerstag anlässlich des Treffens im Sozialministerium zur geplanten bundesweiten Neuregelung der Sozialhilfe klar.

Martin Antauer warnte eindringlich, sich an den überbordenden Sozialhilfeleistungen Wiens zu orientieren: „Will die Sozialministerin ein Modell für ganz Österreich ausrollen, soll sie sich an den Standards in NÖ orientieren. Denn 9.000 Euro für eine syrische Großfamilie, die keinen Cent ins System eingezahlt hat, versteht kein Mensch mehr. Wir Freiheitliche stehen auf der Seite der fleißigen Landsleute, die dieses System tragen und kennen kein Pardon mit jenen, die dieses System aushöhlen.“

In Summe sei das Gespräch mit der Bundesministerin indes sehr konstruktiv gewesen. „Aber an unserer Linie halten wir fest“, so Antauer abschließend.

