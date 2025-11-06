  • 06.11.2025, 17:13:32
„Sozialhilfe neu“: Fortsetzung der konstruktiven Gespräche

Schwerpunkt auf engerer Kooperation zwischen AMS und zuständigen Behörden – gemeinsames Ziel: Menschen schneller und gezielter in Arbeitsmarkt bringen.

Wien (OTS) - 

Nach dem Auftakttreffen im September fand am Donnerstagnachmittag eine weitere Gesprächsrunde zwischen Bund, Ländern und den Sozialsprechern der Regierungsparteien zum Thema „Sozialhilfe neu“ statt. Im Mittelpunkt standen Berichte aus den bestehenden Arbeitsgruppen. Schwerpunkt der Sitzung lag auf einer möglichen engeren Zusammenarbeit zwischen dem Arbeitsmarktservice (AMS) und den zuständigen Sozialhilfebehörden.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer betonten das gute Einvernehmen sowie das gemeinsame Ziel, Verwaltungsabläufe weiter zu optimieren und Menschen schneller und gezielter in den Arbeitsmarkt zu bringen.

Die weiteren Schritte werden nun auf Expert:innenebene vorbereitet. Ein nächstes Treffen zum Reformprozess ist für Dezember vorgesehen.

