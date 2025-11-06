SmartFrame Technologies präsentiert die weltweit erste kostenlose, einbettbare Bilddatenbank für redaktionelle Zwecke

London (OTS) -

Die neue Plattform SmartFrame Images bietet Verlagen und Bildinhabern über 40 Millionen lizenzfreie, einbettbare Bilder und gewährleistet gleichzeitig eine faire Vergütung für alle Beteiligten

SmartFrame Technologies, das in London ansässige Unternehmen, das den Standard für digitale Bilder neu definiert, kündigt heute die Einführung von SmartFrame Images bekannt – der weltweit ersten Bibliothek mit kostenlosen, hochwertigen und einbettbaren redaktionellen Bildern.

Die neue Plattform, die unter smartframe.com verfügbar ist, bietet bereits mehr als 40 Millionen Bilder, wobei wöchentlich Millionen weitere über das wachsende globale Content-Partnernetzwerk von SmartFrame hinzukommen.

SmartFrame Images verfügt über eine wachsende Sammlung offizieller und exklusiver Sportfotografien, darunter einzigartige Inhalte von Manchester City FC, Everton FC, Brentford FC, Six Nations Rugby und New Zealand Rugby.

Über den Sport hinaus umfasst die Bibliothek Nachrichten und Unterhaltung, Lifestyle, Kultur, Wissenschaft und mehr und bietet eine unverzichtbare visuelle Ressource für Verlage weltweit. Zu den Content-Partnern, deren Bilder bereits auf der Plattform erhältlich sind, gehören action press international, ZUMA Press, SIPA USA, Pro Sports Images, News Images und Every Second Media.

Verlage erhalten kostenlosen und unbegrenzten Zugriff auf Premium-Bilder und erhalten einen Anteil an den Einnahmen aus wirkungsvoller, datenschutzkonformer Werbung, die innerhalb der Bilder selbst geschaltet wird. Dieses Modell schafft eine neue Einnahmequelle für Verlage und stellt gleichzeitig sicher, dass die Inhaber der Bildrechte fair vergütet werden.

Darüber hinaus bietet die Plattform mit ihrem standardmäßig integrierten mehrschichtigen Schutz vor Bilddiebstahl eine Lösung für die seit langem bestehenden Probleme des Bilddiebstahls und der Wertminderung in der Fotobranche.

Über das WordPress-Plugin von SmartFrame können Nutzer SmartFrame-Bilder sofort zu ihrer Website hinzufügen, ohne ihr CMS verlassen zu müssen. WordPress wird derzeit von über 43 % aller Websites weltweit genutzt, was schätzungsweise 470 bis 560 Millionen aktiven Websites entspricht.

Alle Bilder auf der Plattform sind kompatibel mit Content Credentials, einem Technologiestandard, der eine transparente Überprüfung der Authentizität und Herkunft von Bildern ermöglicht, sowie mit integrierten Bildunterschriften, die den richtigen Kontext und die korrekte Zuordnung gewährleisten.

„Die Einführung von SmartFrame Images ist nicht nur der bedeutendste Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens, sondern auch die größte Entwicklung in der Bildlizenzbranche seit ihrer Digitalisierung", sagte Rob Sewell, CEO und Mitbegründer von SmartFrame Technologies. „Seit Jahren sind Inhaltsbesitzer mit grassierendem Bilddiebstahl und sinkenden Einnahmen konfrontiert, während Verlage mit restriktiven Lizenzgebühren und komplexen Nutzungsbedingungen zu kämpfen haben. Gleichzeitig ist es angesichts der Weiterentwicklung von KI-Tools und der zunehmenden Verbreitung synthetischer Medien wichtiger denn je, dass wir den Inhalten, die wir online sehen, vertrauen können. SmartFrame Images begegnet diesen Herausforderungen mit einer einzigen, ganzheitlichen Lösung und liefert Millionen sicherer, authentifizierter, hochwertiger Bilder, die völlig kostenlos genutzt werden können, über eine transparente Plattform, die sowohl Bildinhaber als auch Verlage fair vergütet."

Besuchen Sie smartframe.com , um die Kollektion zu entdecken.

Informationen zu SmartFrame Technologies

SmartFrame Technologies wurde 2015 gegründet und ist ein in London ansässiges Technologieunternehmen, das mit seiner sicheren Bild-Streaming-Plattform neue Maßstäbe für die Online-Bildveröffentlichung setzt.

Es verbindet Sportmarken und andere Content-Eigentümer mit Verlagen, Werbetreibenden und Online-Zielgruppen und stellt sicher, dass Bilder in höchster Qualität mit robustem Schutz, klarer Herkunft und detaillierten Analysen bereitgestellt werden.

Durch seine kontextbezogene Werbetechnologie können Marken ihr Publikum mit wirkungsvoller, in Bilder integrierter Werbung und Sponsoring ansprechen, die auf die Interessen der Betrachter zugeschnitten sind, und dabei gleichzeitig die globalen Datenschutzbestimmungen einhalten.

2025 startete das Unternehmen SmartFrame Images, die erste Plattform, die ausschließlich kostenlose, lizenzfreie und einbettbare redaktionelle Bilder anbietet.

