Erste Wohnmesse 2025: Nachhaltig wohnen, zukunftsorientiert leben – und gewinnen!

Wien (OTS) -

Die Erste Wohnmesse, Österreichs größte hybride Immobilienmesse, bringt seit mehr als 20 Jahren alle zusammen, deren Herz für Immobilien schlägt – von Wohnungs- und Haussuchenden über Bauträger und Makler:innen bis zu Dienstleistern und Medienpartnern. Heuer stehen die Themen nachhaltiges Wohnen, klimaneutrales Bauen und digitale Wohntrends im Fokus.

Mit rund 4.500 Besucher:innen, 45 namhaften Immobilien-Ausstellern und 20 Medienpartnern rund um die Immobilie, bietet die Messe einen umfassenden Überblick über aktuelle Projekte, Finanzierungsmodelle und Services rund ums Wohnen.

Wissen teilen – Zukunft gestalten

Ein besonderes Augenmerk liegt auch 2025 auf Wissenstransfer und Beratung. Auf zwei Bühnen vermitteln Expert:innen praxisnahes Know-how – von Finanzierung und Versicherung bis zu Energieeffizienz und digitalem Wohnen.

Auf der Hauptbühne, moderiert von Walter Senk, erwarten die Besucher:innen Fachvorträge zu aktuellen Fragen des Immobilienmarkts.

Themen sind u. a.:

Wohin entwickelt sich das Wohnen? – Nino Lutz, s REAL Immobilien

– Nino Lutz, s REAL Immobilien Die passende Wohnfinanzierung – Kurt Krystof & Jörg Schretter, Erste Bank

– Kurt Krystof & Jörg Schretter, Erste Bank Immobilienankauf und -verkauf: Worauf muss ich achten? – Mag. Magdalena Brandstetter, DORDA Rechtsanwälte

– Mag. Magdalena Brandstetter, DORDA Rechtsanwälte Immobilienbesitz – Stolperfallen vermeiden – Notar Mag. Bernd Tschugguel

– Notar Mag. Bernd Tschugguel Wein. Wasser. Wertsteigerung. Wohnchancen im Freizeitparadies. – Lukas Sattlegger und Ralph Decker, Glorit

– Lukas Sattlegger und Ralph Decker, Glorit Einfach & sicher ins neue Zuhause – So unterstützen digitale Plattformen.– Matthias Brandstetter, ImmoScout24

Auf der Fokus Bühne („Silent Stage“), moderiert von Dr. Sigrid Neureiter, berichten Expert:innen mit Funkkopfhörern aus erster Hand über nachhaltige Sanierung, Energieeffizienz und Zukunftsdesign:

Energieeffiziente Gebäude und Dekarbonisierung im Bestand – klimaaktiv

– klimaaktiv Wir bauen auf Substanz. - Reisinger Kutscher

Reisinger Kutscher Nicht nur träumen, sondern Wohnen. Mit Immomarktplatz.at - Martina Denich Kobula, Immomarktplatz.at

- Martina Denich Kobula, Immomarktplatz.at Nachhaltig sanieren. Auf Neubau-Niveau leben. – Ulreich Bauträger

– Ulreich Bauträger Design im Wandel: Räume gestalten mit modularen Systemen – Saloni Furniture

– Saloni Furniture Funkhaus – Fit for Future – Rhomberg

– Rhomberg Wer gewinnt? Wer verliert 2025/26 mit Immobilien? – Börner – Ihr Hausmakler

– Börner – Ihr Hausmakler Wohnungsbesichtigung von Morgen – PropX

Das vollständige Programm ist online unter www.erstewohnmesse.at abrufbar.

Design trifft Nachhaltigkeit

Erstmals präsentiert sich Saloni Furniture als Interior Partner der Messe. Die internationale Marke steht für hochwertiges Möbeldesign und nachhaltige Produktion. Besucher:innen erleben ausgewählte Stücke direkt im Erste Wohnzimmer sowie an der Media Wall.

„Mit Saloni gewinnen wir einen Partner, der modernes Design mit Verantwortung verbindet – eine ideale Ergänzung zum Leitmotiv der Messe“, sagt Sebastian Berloffa, CEO der veranstaltenden Agentur enteco.

Digitale Unterstützung und Familienfreundlichkeit

Eine Premiere gibt es heuer beim Messeerlebnis selbst:

Ein freilaufender Roboter unterstützt Besucher:innen bei der Orientierung, gibt Informationen zu Ausstellern und Programmpunkten und sorgt mit sympathischer Interaktion für Aufmerksamkeit im Foyer. Der digitale Assistent steht symbolisch für den technologischen Wandel in der Immobilienbranche.

Auch Familien sind herzlich willkommen: Eine eigene Kinderecke mit professioneller Betreuung bietet Unterhaltung für die Jüngsten, während Eltern in Ruhe die Messe erkunden können.

Green Future in allen Belangen

Die Erste Wohnmesse trägt erneut das ÖkoEvent-Prädikat der Stadt Wien. Sie erfüllt strenge Kriterien in den Bereichen Ressourcenschonung, Abfallvermeidung und Energieeffizienz – von der Planung bis zur Durchführung. Damit unterstreicht die Veranstaltung ihren Anspruch, Nachhaltigkeit nicht nur zu präsentieren, sondern selbst zu leben.

Mitmachen und gewinnen

Besucher:innen können heuer erstmals an einer Messe-Umfrage teilnehmen und nehmen damit automatisch am Gewinnspiel teil. Zu gewinnen gibt es Interior-Pakete, Erlebnisgutscheine und nachhaltige Sachpreise.

Tickets

Die Teilnahme ist kostenlos. Tickets sind ab sofort erhältlich unter www.erstewohnmesse.at/anmelden

Facts auf einen Blick:

📅 16. November 2025, 10:00–18:00 Uhr

📍 Erste Campus, Am Belvedere, Wien

🎟️ Kostenlose Tickets: www.erstewohnmesse.at/anmelden

Über die Erste Wohnmesse

Die Erste Wohnmesse ist Österreichs größte Immobilienmesse und bringt seit über 20 Jahren an einem Sonntag im Herbst alle zusammen, die sich für das Thema Wohnen begeistern – von Wohnungssuchenden über Bauträger und Makler:innen bis hin zu Finanz- und Servicepartnern.

Mit jährlich über 4.500 Besucher:innen, 45 Ausstellern und 20 Medienpartnern bietet sie einen kompakten Marktüberblick, wertvolle Beratung und praxisnahe Fachvorträge zu aktuellen Themen wie nachhaltiges Wohnen, Energieeffizienz und digitale Wohntrends.

Die Messe versteht sich als Plattform für Austausch, Wissen und Inspiration – und ist zugleich ein Ort, an dem Zukunft des Wohnens erlebbar wird.

Weitere Informationen: www.erstewohnmesse.at

Über enteco

enteco ist eine Digital- und Eventmarketing-Agentur mit Sitz in Wien. enteco setzt auf die Kombination von Social Media, Event-Marketing sowie Website und Plattform-Development. Die Kombination dieser drei Kern-Disziplinen ermöglicht einen umfassenden (digitalen) Marketingansatz mit strategischen Eckpfeilern.

Seit 2021 führt CEO und Inhaber Sebastian Berloffa das 1997 gegründete Unternehmen. Die Agentur verbindet langjährige Erfahrung im Event-Management mit digitaler Expertise und entwickelt maßgeschneiderte Kommunikationslösungen für Unternehmen und Organisationen. Sie ist Ausrichterin der jährlich stattfindenden größten Immobilien-Messe, der Erste Wohnmesse, mit digitalen und interaktiven Touch-Points.

Zu den Kunden zählen u.a.: die WKO, Erste Bank, Glorit, BUWOG, Strabag Real Estate, EHL, FINcredible, Mischek, UBM Development, Rhomberg Bau, Ulreich Bauträger, MS Schwarz GmbH, BWSG und viele weitere.

Erste Wohnmesse 2025

Datum: 16.11.2025, 10:00 Uhr - 16.11.2025, 18:00 Uhr

Art: Messen

Ort: Erste Campus

Am Belvedere 1

1100 Wien

Österreich

URL: https://erstewohnmesse.at/immobilienmesse/#anmelden