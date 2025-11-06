  • 06.11.2025, 15:32:02
  • /
  • OTS0138

Messerattacke und Schutzgelderpressung in Ottakring

FPÖ fordert konsequentes Vorgehen gegen Bandenkriminalität

Wien (OTS) - 

Nach der brutalen Messerattacke auf einen Wirt und seinen Helfer in der Herbststraße beim Gürtel verdichten sich laut Medienberichten die Hinweise, dass es sich um den Versuch einer Schutzgelderpressung gehandelt haben könnte.

Für den Bezirksparteiobmann der FPÖ Ottakring, NAbg. Michael Oberlechner, ist das ein weiterer Beweis für die zunehmende Verrohung im Bezirk: „Wenn Wirte in Ottakring bereits bedroht und niedergestochen werden, weil sie kein Schutzgeld zahlen wollen, dann läuft in dieser Stadt etwas gründlich schief. Wir reden hier nicht über Einzelfälle, sondern über ein wachsendes Sicherheitsproblem mitten in Wien.“

Oberlechner fordert daher ein entschiedenes Vorgehen gegen kriminelle Gruppierungen: „Die Wiener Stadtregierung darf hier nicht länger wegsehen. Es braucht mehr Polizei, gezielte Schwerpunktaktionen und null Toleranz gegenüber jenen, die Gewalt und Einschüchterung als Geschäftsmodell betreiben.“

Auch die Klubobfrau der FPÖ in der Ottakringer Bezirksvertretung, Britta Stumpf, kündigt an: „Wir werden ein Auge darauf haben, dass auf Bezirksebene Sicherheitsmaßnahmen gesetzt werden, die Ottakring wieder zu einem Bezirk machen, in dem sich die Menschen sicher und geschützt fühlen können.“ (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Wien
presse@fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WFL

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright