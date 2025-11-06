Warenwirtschaftssysteme im Hotelbetrieb: digital, effizient, zukunftsweisend

Wien (OTS) -

Einkauf, Lager, Bestellungen und Kostenkontrolle zählen zu den großen Hebeln für Effizienz und Wirtschaftlichkeit in der Hotelgastronomie. Doch viele Betriebe schöpfen das Potenzial moderner digitaler Warenwirtschaftssysteme noch nicht aus. Wie sich das ändern lässt, zeigt der ÖHV-Online-Talk „Warenwirtschaftssysteme im Hotelbetrieb“ am Freitag, den 21. November 2025, von 10:00 bis 12:00 Uhr. Vier führende Anbieter – MEINbusiness, necta, Apicbase und FoodNotify – präsentieren in kurzen, praxisorientierten Slots ihre Lösungen für mehr Transparenz und Kontrolle in Einkauf und Lagerhaltung.

Digitalisierung, die sich rechnet

„Gerade in einem Umfeld, in dem Kosten steigen und Margen sinken, ist Effizienz kein Schlagwort, sondern Überlebensstrategie“, betont ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer. „Wer seine Warenströme digital im Griff hat, kann schneller reagieren, besser planen und nachhaltiger wirtschaften. Der ÖHV-Online-Talk zeigt, wie das in der Praxis funktioniert – unabhängig von der Betriebsgröße.“ Im Mittelpunkt stehen Fragen, die viele Hoteliers derzeit umtreiben: Wie lassen sich Bestellungen automatisieren? Welche Systeme passen zu welchen Betrieben? Und wie gelingt die Einführung neuer Tools im laufenden Betrieb, ohne die Abläufe zu stören?

Vier Anbieter, viele Einblicke

In kompakten 30-Minuten-Präsentationen stellen die Anbieter ihre Systeme vor – vom Einkauf über die Rezeptkalkulation bis zur automatisierten Lagerverwaltung. Anschließend bleibt Zeit für Fragen und Erfahrungsaustausch. Besonderes Augenmerk gilt der Integration bestehender Systeme, der Reduktion von Food Waste sowie der Datenauswertung für bessere Entscheidungen. „Die digitale Warenwirtschaft ist ein zentraler Baustein für wirtschaftlichen Erfolg und Nachhaltigkeit zugleich“, erklärt Dr. Gratzer. „Sie hilft nicht nur, den Überblick zu behalten, sondern schafft die Grundlage für bewussteren Ressourceneinsatz – ökonomisch und ökologisch.“

Die Teilnahme ist kostenlos und exklusiv für ÖHV-Mitglieder und deren Teams. Die Anmeldung erfolgt hier über die Veranstaltungsseite.

