  • 06.11.2025, 14:26:32
  • /
  • OTS0126

„Hohes Haus“ über Reformbedarf und Trumps Zölle

Am 9. November um 12.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Rebekka Salzer präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 9. November 2025, um 12.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Reformbedarf

Es gibt kaum eine emotionalere Debatte als jene über Einsparungen im Gesundheitssystem. Das österreichische System gilt weltweit als eines der besten, aber die angespannte Budget- und Personalsituation macht auch hier keine Ausnahme. Wie sieht das Gesundheitsmanagement der Zukunft aus und was muss die Politik tun, um der immer älter werdenden Bevölkerung trotz der Budgetsituation die beste medizinische Versorgung zu gewährleisten? Saskia Veenenbos informiert.

Im Studio diskutieren die Gesundheitssprecher von SPÖ und FPÖ, Rudolf Silvan und Gerhard Kaniak.

Vertretung gesucht

Aufgrund der angespannten Budgetsituation wurde ein notwendiger Ausbau von spezialisierten Vereinen zur Erwachsenenvertretung verschoben. Stattdessen werden wieder Rechtsanwälte und Notare dazu verpflichtet, Menschen, die in ihrer Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt sind, zu vertreten. Expertinnen und Experten fürchten Verschlechterungen für die so betreuten Personen und schlugen Alarm, weshalb das Parlament jetzt diese Notlösung auf drei Jahre beschränkt hat. Susanne Däubel berichtet.

Schweiz und Trumps Zölle

Seit 7. August gelten auf Schweizer Waren, die in die USA exportiert werden, 39 Prozent Zoll. Das ist der höchste Wert in ganz Europa. Präsident Trump begründet ihn mit dem Handelsbilanzdefizit Schweiz – USA, das vor allem durch die Pharmaindustrie verursacht wird. Gerade bei den Zollverhandlungen mit den USA zeigt sich, dass das politische System der Schweiz zwar weltweit einzigartig ist, aber für solche besonderen Fälle klare Schwächen aufweist. Marion Flatz-Mäser informiert.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright