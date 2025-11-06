  • 06.11.2025, 14:14:02
  • /
  • OTS0121

Götze/Grüne: „Mahrer liefert Mogelpackung statt Machtwort“

Grüne kritisieren Unehrlichkeit bei WKO-Gehältern

Wien (OTS) - 

„Was Harald Mahrer uns gestern versucht hat vorzusetzen, ist kein Machtwort sondern eine Mogelpackung“, kritisiert Elisabeth Götze, Wirtschaftssprecherin der Grünen, den gestrigen Auftritt des WKO-Chefs. „Gerade die WKO, die stets vom Sparen spricht, weigert sich auch weiterhin, genau das bei sich zu tun. Ein Aufschub bis zum Sommer für die 4,2 Prozent Gehaltsplus, statt den Abschluss neu aufzuschnüren, ist maximal Augenauswischerei“, meint Götze weiter.

„Wer Sparsamkeit bei allen anderen einfordert, von dem würde man erwarten, selbst mit gutem Beispiel voranzugehen. Was Multi-Verdiener Mahrer und die WKO da machen, ist das genaue Gegenteil und schadet ihrem Ruf in der Öffentlichkeit“, betont Götze.

Auch bei den Rücklagen der Wirtschaftskammer fordert Götze Mahrer einmal mehr auf zu handeln: „Die Wirtschaftskammer sitzt immer noch auf Milliardenrücklagen. Anstatt diese aufzulösen und ihre Mitglieder durch eine Senkung der Kammerumlagen zu entlasten, verwendet die WKO diese Mittel weiter für sich selbst.“

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright