Götze/Grüne: „Mahrer liefert Mogelpackung statt Machtwort“

Wien (OTS) -

„Was Harald Mahrer uns gestern versucht hat vorzusetzen, ist kein Machtwort sondern eine Mogelpackung“, kritisiert Elisabeth Götze, Wirtschaftssprecherin der Grünen, den gestrigen Auftritt des WKO-Chefs. „Gerade die WKO, die stets vom Sparen spricht, weigert sich auch weiterhin, genau das bei sich zu tun. Ein Aufschub bis zum Sommer für die 4,2 Prozent Gehaltsplus, statt den Abschluss neu aufzuschnüren, ist maximal Augenauswischerei“, meint Götze weiter.

„Wer Sparsamkeit bei allen anderen einfordert, von dem würde man erwarten, selbst mit gutem Beispiel voranzugehen. Was Multi-Verdiener Mahrer und die WKO da machen, ist das genaue Gegenteil und schadet ihrem Ruf in der Öffentlichkeit“, betont Götze.

Auch bei den Rücklagen der Wirtschaftskammer fordert Götze Mahrer einmal mehr auf zu handeln: „Die Wirtschaftskammer sitzt immer noch auf Milliardenrücklagen. Anstatt diese aufzulösen und ihre Mitglieder durch eine Senkung der Kammerumlagen zu entlasten, verwendet die WKO diese Mittel weiter für sich selbst.“