LH-Stv. Landbauer/Bgm. Stadler: „NÖ Sport-Leistungs-Zentrum bietet künftig mehr Chancen für Talente aus NÖ“

„Durch die Neuausrichtung des Eissports im Sport-Leistungs-Zentrum wird die Möglichkeit geschaffen, eine Gleichstellung des Eishockeysports mit anderen Sportarten im NÖ SLZ sicherzustellen. So haben wir künftig noch mehr Möglichkeiten, unsere niederösterreichischen Nachwuchshoffnungen und Talente zu fördern“, begrüßt LH-Stellvertreter und Sportlandesrat Udo Landbauer die Neuausrichtung des NÖ Sport-Leistungs-Zentrums (SLZ) in St. Pölten.

Die Stadt St. Pölten ist kürzlich mittels Resolution an das Land Niederösterreich herangetreten: „Große Verunsicherung und Sorge um den Standort haben uns veranlasst, uns direkt an die zuständigen Stellen zu wenden. Wir freuen uns, dass nun sowohl der Schul- als auch der Trainings- und Wettkampfstandort für den Eissport in der Landeshauptstadt erhalten bleibt. Die Infrastruktur in der Landeshauptstadt soll insbesondere für junge Sporttalente in der Region aufrechterhalten und weiter ausgebaut werden. Mit der präsentierten Lösung kann das bestehende Angebot künftig noch breiter genutzt werden. Gemeinsam schaffen wir es im Sportland zur Fittest City of Austria“, hält Bürgermeister Matthias Stadler fest.

Durch diese Struktur bleibt der Eishockeysport als Mannschaftssport innerhalb des NÖ SLZ weiterhin möglich, und der NÖ Eishockeyverband hat die Möglichkeit, Nachwuchsleistungssport im Bereich Eishockey in St. Pölten anzubieten. Zusätzlich können mit den vorhandenen Kapazitäten neue Schulformen für junge Talente aus der Region angeboten werden, wodurch die Anforderungen an entsprechende Ausbildungen im Rahmen des Leistungssports noch besser abgebildet werden. „Auch regionale Vereine werden künftig mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben“, freuen sich Udo Landbauer und Matthias Stadler.

