FPÖ - Nepp: Durch rot-pinke Willkommenskultur wurde Wien zum Waffenlager für islamistische Terroristen

Wien (OTS) -

„Die rot-pinke Willkommenskultur hat Wien endgültig zu einem Sicherheitsrisiko für ganz Europa gemacht“, stellt FPÖ-Wien-Chef Stadtrat Dominik Nepp nach dem Auffinden eines Waffenverstecks von Terroristen mit Nähe zur Hamas in einem Wiener Lagerraum fest. „Während sich die SPÖ und ihre pinken Steigbügelhalter in Multikulti-Träumereien verlieren, lagern mitten in unserer Stadt Pistolen, Magazine und Sturmgewehre für mögliche Anschläge. Die von SPÖ, NEOS und Grünen vielgepriesene Integration der vergangenen Jahre ist offensichtlich krachend gescheitert. Die Realität sind Parallelgesellschaften, in denen sich der politische Islam ungehindert verbreiten kann.

Angesichts der hohen Zahl nicht österreichischer Mindestsicherungsbezieher in Wien ist es zudem besonders empörend, wenn diese Verdächtigen vielleicht sogar auf Steuerzahlerkosten durchgefüttert wurden. Anstatt in die Wiener Sicherheit zu investieren, werden bei uns potentielle Terroristen rundum versorgt."

Nepp fordert daher eine radikale Abkehr von der gescheiterten Integrationsromantik und eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Islamisten und deren Unterstützer: „Jeder, der auch nur im Verdacht steht, islamistischen Terror zu unterstützen, gehört sofort abgeschoben. Zugleich muss es endlich einen radikalen Schnitt in Sachen Sozialleistungen geben. Der Pull-Faktor Mindestsicherung für Nicht-Österreicher muss umgehend abgeschafft werden!“