uniko trauert um ehemaligen Präsidenten Peter Skalicky

Wien (OTS) -

Peter Skalicky war ein vielfach ausgezeichneter Wissenschafter auf dem Gebiet der Kristallphysik und der Elektronenmikroskopie. Darüber hinaus wurde er bekannt für seinen Einsatz für die Sache der Universitäten. „Peter Skalicky gehörte zu jenen Vorkämpfern für die Selbstständigkeit der Universitäten, deren Engagement letztlich dazu beitrug, eine Struktur der Autonomie zu schaffen, für die uns heute viele Länder in Europa beneiden“, sagt uniko-Präsidentin Brigitte Hütter.

Skalicky war von 1991 bis 2011 Rektor der TU Wien.

Von 1995 bis 1999 war er zudem Präsident der uniko (damals Rektorenkonferenz).

Vorarbeit für Universitätsgesetz geleistet

1991 wurde er Mitglied jener Arbeitsgruppe, die im Auftrag des Wissenschaftsministeriums das Universitätsorganisationsgesetz (UOG) 1993 vorbereitete, dessen Weiterentwicklung im Jahr 2002 schließlich im aktuellen Universitätsgesetz mündete.

Von 2010 bis 2015 war Skalicky Vize-Präsident des Rats für Forschung und Technologieentwicklung, der Vorläuferorganisation des FORWIT als Beratungsgremium der Bundesregierung. Gemeinsam mit dem damaligen RFTE-Präsidenten Hannes Androsch rückte Skalicky die zentrale Bedeutung der Universitäten für die Zukunftsbewältigung des Landes ins öffentliche Bewusstsein.

“Er erkannte früh, wo es langgeht”

Peter Skalicky ist am 3. November im 85. Lebensjahr verstorben. Die uniko trauert um ihren ehemaligen Präsidenten und entschiedenen Verfechter der Unabhängigkeit der Universitäten. Hütter: „Peter Skalicky war einer, der früh erkannte, wo es langgeht, und er hat sich für seine Überzeugung streitbar, pointiert und engagiert eingesetzt. So wird er uns in Erinnerung bleiben.“