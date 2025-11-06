- 06.11.2025, 13:45:02
- /
- OTS0115
AVISO: Pressekonferenz mit Erzbischof Lackner am Freitag um 10 Uhr in Wien
Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz präsentiert Ergebnisse der Herbst-Vollversammlung der Bischöfe
Von Montag bis Donnerstag haben die Mitglieder der Österreichischen Bischofskonferenz bei ihrer Herbst-Vollversammlung in Wien getagt. Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner präsentiert als Vorsitzender der Bischofskonferenz am Freitag, 7. November, um 10 Uhr im "Club Stephansplatz 4" (1010 Wien, Stephansplatz 4) im Rahmen einer Pressekonferenz die Ergebnisse der Beratungen.
Copyright 2025, Kathpress (www.kathpress.at). Alle Rechte vorbehalten
Rückfragen & Kontakt
KATHPRESS, Dr. Paul Wuthe, (01) 512 52 83, redaktion@kathpress.at,
https://www.kathpress.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | KAT