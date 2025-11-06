  • 06.11.2025, 13:45:02
AVISO: Pressekonferenz mit Erzbischof Lackner am Freitag um 10 Uhr in Wien

Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz präsentiert Ergebnisse der Herbst-Vollversammlung der Bischöfe

Wien (OTS) - 

Von Montag bis Donnerstag haben die Mitglieder der Österreichischen Bischofskonferenz bei ihrer Herbst-Vollversammlung in Wien getagt. Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner präsentiert als Vorsitzender der Bischofskonferenz am Freitag, 7. November, um 10 Uhr im "Club Stephansplatz 4" (1010 Wien, Stephansplatz 4) im Rahmen einer Pressekonferenz die Ergebnisse der Beratungen.

Rückfragen & Kontakt

KATHPRESS, Dr. Paul Wuthe, (01) 512 52 83, redaktion@kathpress.at,
https://www.kathpress.at

