Erfolg, Schein und Selbsttäuschung

Otto Koller im Gespräch mit Tobias Endler über Narrengold

Was treibt uns an, und was bedeutet Erfolg heute wirklich? In einem aufschlussreichen Video-Interview spricht MedienManager-Herausgeber Otto Koller mit dem Politikwissenschaftler und Buchautor Tobias Endler über dessen neues Buch „Narrengold – Der Glanz des Erfolgs, die Macht der Täuschung und der Mythos grenzenloser Möglichkeiten“.

Endler legt darin offen, wie sehr unser Verständnis von Erfolg durch äußere Maßstäbe, mediale Inszenierungen und gesellschaftliche Erwartungen geprägt ist – und wie leicht wir dabei den Blick für echte Werte verlieren. Zwischen Selbstoptimierung, digitaler Dauerpräsenz und Leistungsdruck hinterfragt er das Versprechen grenzenloser Möglichkeiten, das sich oft als Illusion entpuppt.

Im Gespräch mit Otto Koller entsteht ein intensiver Dialog über die Macht des Scheins, die Rolle der Medien und die Suche nach einem authentischen Lebensentwurf jenseits des bloßen „Mehr“. Ein Interview, das zum Innehalten und Nachdenken einlädt – über Erfolg, Verantwortung und die Kunst, sich selbst treu zu bleiben.

Das vollständige Gespräch steht Ihnen wie immer kostenlos zur Verfügung – eine Empfehlung für alle, die tiefer verstehen wollen, wie moderne Erfolgsmythen unser Denken und Handeln prägen.

Langfassung des Interviews

Politikwissenschaftler und Buchautor Tobias Endler über sein neues Buch „Narrengold – Der Glanz des Erfolgs, die Macht der Täuschung und der Mythos grenzenloser Möglichkeiten“.

