  • 06.11.2025, 12:58:04
  • /
  • OTS0105

Nach skandalöser Absage in Amsterdam: Oberkantor der israelischen Armee gastiert bei Gedenkfeierlichkeiten in Salzburg und Graz

Gastspiel von Shai Abramson soll sichtbares Bekenntnis der jüdischen Gemeinden zur Verbundenheit mit Israel zeigen

Porträt Shai Abramson
Salzburg/Graz/Klagenfurt (OTS) - 

Anlässlich des Jahrestages der Novemberpogrome 1938 wird der Oberkantor der israelischen Streitkräfte, Shai Abramson, mit Konzerten in der Grazer Synagoge sowie der Salzburger Villa Vicina die offiziellen Gedenkfeierlichkeiten der dortigen jüdischen Gemeinden leiten. In Graz begeht man zudem den 25. Jahrestag der Fertigstellung der neuen Synagoge im Jahre 2000.

Abramsons österreichische Gastspiele stehen dabei in engem Zusammenhang mit der aktuellen Debatte um eine skandalöse Konzertabsage: Das Amsterdamer Concertgebouw hat die dort traditionell stattfindende Chanukka-Feier in diesem Jahr abgesagt, weil die Einladung des IDF-Chefkantors «im Widerspruch zur Mission ..., Menschen mit Musik zu verbinden».

Vor diesem Hintergrund wolle die Israelitische Kultusgemeinde für die Bundesländer Salzburg, Steiermark und Kärnten eine solche Absage nicht ohne Reaktion im Raum stehen lassen. „Wenn Kultur- und Erinnerungsorte auf Distanz gehen, dürfen wir nicht schweigen – die Zeit der frommen Sprüche sei vorbei. Gedenken ohne Bezug zur Gegenwart habe keine Relevanz.

Mit den Konzerten von Shai Abramson in Graz und Salzburg wolle man bewußt die Verbundenheit zwischen der Kultusgemeinde und Israel aufzeigen, so deren Präsident Elie Rosen. Mehr denn je sei Israel für Juden Heimstätte und Rückversicherung. Letztere gewinne auf Grundlage der verstärkten Angriffe auf jüdische Einrichtungen und Juden immer mehr an Bedeutung. Die Kultusgemeinde habe daher Farbe zu bekennen. Sie sei nicht dazu da, es den Antisemiten recht zu machen. Mit den Konzerten wolle man dies verdeutlichen. Wer nur noch Visionen vergangener Zeiten pflege, während er heute nicht aktiv handelt, verfehlt den Sinn der Erinnerung.

Rückfragen & Kontakt

Israelitische Kultusgemeinde für die Bundesländer Salzburg,
Steiermark und Kärnten
Mag.a Elke Hofgartner
Telefon: +43 316 712468
E-Mail: office@ikg-salzburg.at
Website: https://www.ikg-salzburg.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | JGG

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright