Nach skandalöser Absage in Amsterdam: Oberkantor der israelischen Armee gastiert bei Gedenkfeierlichkeiten in Salzburg und Graz

Salzburg/Graz/Klagenfurt (OTS) -

Anlässlich des Jahrestages der Novemberpogrome 1938 wird der Oberkantor der israelischen Streitkräfte, Shai Abramson, mit Konzerten in der Grazer Synagoge sowie der Salzburger Villa Vicina die offiziellen Gedenkfeierlichkeiten der dortigen jüdischen Gemeinden leiten. In Graz begeht man zudem den 25. Jahrestag der Fertigstellung der neuen Synagoge im Jahre 2000.

Abramsons österreichische Gastspiele stehen dabei in engem Zusammenhang mit der aktuellen Debatte um eine skandalöse Konzertabsage: Das Amsterdamer Concertgebouw hat die dort traditionell stattfindende Chanukka-Feier in diesem Jahr abgesagt, weil die Einladung des IDF-Chefkantors «im Widerspruch zur Mission ..., Menschen mit Musik zu verbinden».

Vor diesem Hintergrund wolle die Israelitische Kultusgemeinde für die Bundesländer Salzburg, Steiermark und Kärnten eine solche Absage nicht ohne Reaktion im Raum stehen lassen. „Wenn Kultur- und Erinnerungsorte auf Distanz gehen, dürfen wir nicht schweigen – die Zeit der frommen Sprüche sei vorbei. Gedenken ohne Bezug zur Gegenwart habe keine Relevanz.

Mit den Konzerten von Shai Abramson in Graz und Salzburg wolle man bewußt die Verbundenheit zwischen der Kultusgemeinde und Israel aufzeigen, so deren Präsident Elie Rosen. Mehr denn je sei Israel für Juden Heimstätte und Rückversicherung. Letztere gewinne auf Grundlage der verstärkten Angriffe auf jüdische Einrichtungen und Juden immer mehr an Bedeutung. Die Kultusgemeinde habe daher Farbe zu bekennen. Sie sei nicht dazu da, es den Antisemiten recht zu machen. Mit den Konzerten wolle man dies verdeutlichen. Wer nur noch Visionen vergangener Zeiten pflege, während er heute nicht aktiv handelt, verfehlt den Sinn der Erinnerung.