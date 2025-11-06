FPÖ - Mahdalik: Autohasser Knoflacher bleibt Ideologe im Expertenmantel

Wien (OTS) -

„Der links-ideologisierte Verkehrs-‚Experte‘ Hermann Knoflacher, der selbst zugibt, in Wien absichtlich Staus produziert zu haben, ist der Inbegriff eines Autohassers im Expertenmantel“, stellt 2. Landtagspräsident FPÖ-Wien Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik klar.

„Wer ernsthaft behauptet, der Lobautunnel würde die Verkehrsprobleme Wiens verschärfen, hat entweder jeglichen Bezug zur Realität verloren oder verfolgt rein ideologische Ziele. Knoflacher & Co. sind die Totengräber einer funktionierenden Verkehrsinfrastruktur. Sie gefährden Arbeitsplätze, belasten Familien und ruinieren die Lebensqualität der Pendler – alles im Namen eines linksgrünen Dogmas, das mit Vernunft nichts zu tun hat. Dass ausgerechnet jener Mann, der stolz darauf ist, durch Fehlplanungen bewusst Verkehrshöllen geschaffen zu haben, nun den Tunnel verteufelt, ist grotesk. Wien braucht keine Autohasser in Professorenroben, sondern Lösungen für tausende arbeitende Menschen, die täglich im Stau stehen, weil grüne Ideologen den Verkehr sabotieren“, betont Mahdalik abschließend.