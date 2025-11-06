  • 06.11.2025, 12:58:32
  • /
  • OTS0104

FPÖ - Mahdalik: Autohasser Knoflacher bleibt Ideologe im Expertenmantel

Wien (OTS) - 

„Der links-ideologisierte Verkehrs-‚Experte‘ Hermann Knoflacher, der selbst zugibt, in Wien absichtlich Staus produziert zu haben, ist der Inbegriff eines Autohassers im Expertenmantel“, stellt 2. Landtagspräsident FPÖ-Wien Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik klar.

„Wer ernsthaft behauptet, der Lobautunnel würde die Verkehrsprobleme Wiens verschärfen, hat entweder jeglichen Bezug zur Realität verloren oder verfolgt rein ideologische Ziele. Knoflacher & Co. sind die Totengräber einer funktionierenden Verkehrsinfrastruktur. Sie gefährden Arbeitsplätze, belasten Familien und ruinieren die Lebensqualität der Pendler – alles im Namen eines linksgrünen Dogmas, das mit Vernunft nichts zu tun hat. Dass ausgerechnet jener Mann, der stolz darauf ist, durch Fehlplanungen bewusst Verkehrshöllen geschaffen zu haben, nun den Tunnel verteufelt, ist grotesk. Wien braucht keine Autohasser in Professorenroben, sondern Lösungen für tausende arbeitende Menschen, die täglich im Stau stehen, weil grüne Ideologen den Verkehr sabotieren“, betont Mahdalik abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright