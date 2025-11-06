  • 06.11.2025, 12:27:05
  • /
  • OTS0097

Grüne Wien/Kraus, Wirnsberger: Mehr Wind und Solar richtiger Schritt – Fernwärmepreise aber weiter viel zu hoch

Wien (OTS) - 

Als Schritt in die richtige Richtung bezeichnet Parteivorsitzender Peter Kraus den weiteren Ausbau von Wind- und Solarenergie in Wien. „Leonore Gewessler hat noch in der vergangenen Bundesregierung den Turbo für Wind- und Solarenergie gezündet, unter anderem mit dem "Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz"," so Kraus. "Ein wichtiger Meilenstein in der Energiewende ist das Ziel, bis 2030 100 Prozent des Stroms aus sauberen, erneuerbaren Quellen zu beziehen. Denn Sonne und Wind schicken keine Rechnung“, so Umweltsprecherin Tina Wirnsberger.

Anders sehe die Situation aber bei der Fernwärme in Wien aus: „Hier fehlt nach wie vor ein klarer Ausstiegsplan“, so Kraus und Wirnsberger. "Es gibt immer noch einen viel zu hohen Anteil an Gas an der Energieversorgung in Wien. Die Preise sind dadurch extrem hoch und die Wienerinnen und Wiener werden mit den Fernwärme-Rechnungen im Stich gelassen. Das ist das Ergebnis des Nicht-Handelns von Bürgermeister Ludwig, der die Erhöhung der Fernwärmepreise um 92 Prozent vor 3 Jahren durchgewunken hat", so Kraus abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: presse.wien@gruene.at
Website: https://wien.gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GKR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright