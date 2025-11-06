Grüne Wien/Kraus, Wirnsberger: Mehr Wind und Solar richtiger Schritt – Fernwärmepreise aber weiter viel zu hoch

Wien (OTS) -

Als Schritt in die richtige Richtung bezeichnet Parteivorsitzender Peter Kraus den weiteren Ausbau von Wind- und Solarenergie in Wien. „Leonore Gewessler hat noch in der vergangenen Bundesregierung den Turbo für Wind- und Solarenergie gezündet, unter anderem mit dem "Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz"," so Kraus. "Ein wichtiger Meilenstein in der Energiewende ist das Ziel, bis 2030 100 Prozent des Stroms aus sauberen, erneuerbaren Quellen zu beziehen. Denn Sonne und Wind schicken keine Rechnung“, so Umweltsprecherin Tina Wirnsberger.

Anders sehe die Situation aber bei der Fernwärme in Wien aus: „Hier fehlt nach wie vor ein klarer Ausstiegsplan“, so Kraus und Wirnsberger. "Es gibt immer noch einen viel zu hohen Anteil an Gas an der Energieversorgung in Wien. Die Preise sind dadurch extrem hoch und die Wienerinnen und Wiener werden mit den Fernwärme-Rechnungen im Stich gelassen. Das ist das Ergebnis des Nicht-Handelns von Bürgermeister Ludwig, der die Erhöhung der Fernwärmepreise um 92 Prozent vor 3 Jahren durchgewunken hat", so Kraus abschließend.