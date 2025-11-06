- 06.11.2025, 12:23:03
Termine am 7. November in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
10.00 Uhr, Pressekonferenz der Wiener Volkspartei zum Thema „SPÖ und Neos bestrafen alle, die arbeiten gehen – Wir sagen NEIN zur rot-pinken Leistungssteuer“ mit Bezirksvorsteher Markus Figl und Gemeinderat Lorenz Mayer (1., Lichtenfelsgasse 7)
