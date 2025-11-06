ART&ANTIQUE HOFBURG Vienna - ein Fixpunkt im Kunstherbst

Wien (OTS) -

Vom 13. bis 17. November 2025 verwandelt sich die HOFBURG Vienna erneut in ein glanzvolles Forum für Kunst, Antiquitäten und Design. Seit über fünf Jahrzehnten ist die ART&ANTIQUE HOFBURG Vienna ein Fixpunkt im Wiener Kunstherbst – ein Ort, an dem internationale Exklusivität, künstlerische Vielfalt und historische Atmosphäre zu einem einzigartigen Kulturerlebnis verschmelzen.

Auf rund 3.500 Quadratmetern präsentieren führende nationale und internationale Kunsthändler:innen Meisterwerke von höchster Strahlkraft: Alte Meister, klassische Skulpturen, Gemälde, Raritäten, edlen Schmuck, erlesene Designobjekte und zeitgenössische Kunst.

Die Messe bleibt damit ein Ort der Begegnung zwischen Tradition und Innovation, zwischen Geschichte und Gegenwart.

Künstlerische Vielfalt auf höchstem Niveau

Rund drei Dutzend Aussteller:innen werden 2025 erwartet – darunter zahlreiche langjährige Stammaussteller:innen sowie neue Galerien, die mit frischen Impulsen Akzente setzen. Ergänzt wird das Programm durch Sonderpräsentationen, die besondere künstlerische Positionen ins Zentrum rücken.

Aussteller:innen 2025

Galerie bei der Albertina ▪ Zetter | Galerie Artecont |Christoph Bacher Archäologie Ancient Art | Brenske Gallery | Kunsthandel Freller | Galerie Gerald Hartinger | Felix Höller Fine Art | Kaiblinger – Galerie & Kunsthandel | A.E. Köchert Juweliere | Kössl Kunst & Teppich | Galerie Kovacek & Zetter | Galerie Sylvia Kovacek | Lilly’s Art | Galerie 422 – Margund Lössl | Galerie Magnet | Galerie Maier | Walter Moskat Kunst & Antiquitäten | Galerie Reinisch Contemporary | Runge Kunsthandel | Schütz Art Society | AgnesMaria Steinmetzer Goldschmiedekunst | Kunsthandel Stock | Galerie Michaela Stock | Kunsthandel Markus Strassner | Galerie Martin Suppan | Galerie Szaal | Galerie Elisabeth & Klaus Thoman | Gallery Twenty-Six | Kunsthandel Widder | Kunsthaus Wiesinger | Galerie Zimmermann Kratochwill | Kunsthandel Werner Zöchling

Sonderpräsentationen 2025 – Kunst in allen Facetten

Robert Comploj – Die Seele des Glases

Der österreichische Glaskünstler Robert Comploj begeistert mit seinen expressiven Skulpturen, die zwischen technischer Perfektion und poetischer Freiheit changieren. Seine Arbeiten verbinden Handwerk und künstlerische Vision auf unverwechselbare Weise – fließend, leuchtend und lebendig.

Schlossseiten Salon – Klassik im Dialog mit der Gegenwart

Ein stilvoller Dialog zwischen kulturellem Erbe und moderner Gestaltung: Kuratiert von Lisa Gasteiger-Rabenstein und Markus Zippenfenig präsentiert sich der Salon als durchkomponierte Raumlandschaft, in der sich Vergangenheit und Gegenwart sinnlich begegnen.

WE&ME Foundation – Kunst trifft Mitgefühl

Dank der großzügigen Schenkung von Livia Drennig-Jaruska werden 17 Werke ihres Vaters, des Künstlers Wilhelm Jaruska, zugunsten der WE&ME Foundation präsentiert. Der gesamte Erlös fließt in die Forschung und Aufklärung rund um ME/CFS – ein starkes Zeichen der Solidarität und Menschlichkeit.

Galerie Suppan präsentiert im Foyer: Aljoscha

Mit seinen transluzenten, schwebenden Skulpturen aus Acrylfarbe, Silikon und Acrylglas schafft Aljoscha visionäre Organismen, die sich zwischen Biotechnologie und Kunst bewegen.

Galerie Gerald Hartinger präsentiert: Mike Kraus

Der vielseitige Künstler Mike Kraus vereint Malerei, Fotografie, Film und Musik zu einem emotionalen Gesamtkunstwerk. Seit 2023 konzentriert er sich auf die Malerei und zeigt in seiner Reihe „AMOR RADIAT“ Liebe als stille, leuchtende Geste – ein Sinnbild für menschliche Verbundenheit, die Grenzen auflöst und Wärme ausstrahlt.

Kunst & More – Das Rahmenprogramm 2025

Die ART&ANTIQUE bietet zudem ein sorgfältig kuratiertes Rahmenprogramm mit renommierten Partner:innen und macht den Messebesuch zum Gesamterlebnis.

Highlights:

· KUNST TRIFFT CLASSIC – täglich zu den Messeöffnungszeiten im Foyer

Pappas Classic mit automobilen Raritäten

· KUNSTRECHTSTAG – Donnerstag, 13. November, 11:00 bis 16:00 Uhr

· STILLE – SILENCE. Bilder, Worte, Klänge – Freitag, 14. November, 13:00 Uhr

Eine stille Einladung zu Kunst, Empathie und Hoffnung – mit Chris Lohner und Prof. Julius Berger

· BUCHPRÄSENTATION „Kurt Absolon“ – Samstag, 15. November, 13:00 Uhr

· LESUNGEN – AMALTHEA VERLAG – Sonntag, 16. November

11:30 Uhr: Martin Czapka – „k. u. k. & Co.“

14:00 Uhr: Georg Hamann – „Bertha von Suttner auf Reisen“

Termin & Ort

ART&ANTIQUE HOFBURG Vienna 2025

13.–17. November 2025

Do–So 11–19 Uhr, Mo 11–17 Uhr

HOFBURG Vienna

www.artantique-hofburg.at

