FPÖ - Mahdalik: Grüne Bezirkskaiser wollen Autofahrer schröpfen

Wirtschaftsschikane statt Hausverstand

Wien (OTS) - 

„Jetzt soll also auch am Samstag fürs Parken abkassiert werden – angeblich, um damit Grünflächen zu finanzieren. In Wahrheit ist das der nächste ideologische Angriff der Grünen auf die Wiener Autofahrer und eine pure Wirtschaftsschikane“, kritisiert der Zweite Landtagspräsident und FPÖ-Wien Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik den Vorstoß des Neubauer Bezirksvorstehers Markus Reiter.

Während Handel, Handwerk und Gastronomie ums Überleben kämpfen, erfinden die Grünen ständig neue Schikanen gegen jene, die auf ihr Auto angewiesen sind. Wer glaubt, mit höheren Parkgebühren das Klima zu retten, hat jeden Realitätssinn verloren. Gerade der Samstag sei für viele Betriebe einer der wichtigsten Einkaufstage. Wenn Parken da zum Luxus wird, trifft das direkt die Wirtschaft und ihre Kunden.

„Die Grünen wollen Wien in eine autofreie Verbotszone verwandeln. Wir Freiheitliche werden diese wirtschaftsfeindliche Politik mit aller Kraft bekämpfen und fordern endlich Verkehrspolitik mit Hausverstand statt grüner Ideologie“, so Mahdalik abschließend.

