  • 06.11.2025, 11:34:02
  • /
  • OTS0082

Wissenschaftsstadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Peter Skalicky

Wien (OTS) - 

„Wien verliert mit Peter Skalicky eine prägende Stimme der Wissenschaft und einen beharrlichen Vordenker des österreichischen Hochschulwesens“, reagierte Wiens Stadträtin für Kultur und Wissenschaft Veronica Kaup-Hasler mit großer Anerkennung und Trauer auf die Nachricht vom Tod des langjährigen Rektors der TU Wien.

„Über zwei Jahrzehnte hinweg hat Skalicky die Technische Universität Wien mit Weitblick und Entschlossenheit geleitet und sie zu einer modernen, international sichtbaren Institution gemacht. Dabei war er kein leiser Gestalter, sondern ein klarer, unbequemer Kopf, der sich nicht scheute, Widerspruch zu äußern – wenn es der Wissenschaft diente“, so die Wissenschaftsstadträtin. „Skalicky war überzeugt davon, dass Forschung nicht nur Innovation, sondern auch Verantwortung bedeutet. Sein Einsatz für die Autonomie der Universitäten, für akademische Freiheit und für eine starke Rolle Wiens als Wissenschaftsstandort war von unschätzbarem Wert. Dieses Engagement bleibt unvergessen. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden.“

Unter den zahlreichen Auszeichnungen, die Peter Skalicky im Lauf seines Lebens erhielt, befinden sich das Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien (2003) sowie der Preis der Stadt Wien für technische Wissenschaften (2004).

Rückfragen & Kontakt

Philipp Stoisits
Mediensprecher StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler
+43 1 4000 811 75
philipp.stoisits@wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright