Wissenschaftsstadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Peter Skalicky

Wien (OTS) -

„Wien verliert mit Peter Skalicky eine prägende Stimme der Wissenschaft und einen beharrlichen Vordenker des österreichischen Hochschulwesens“, reagierte Wiens Stadträtin für Kultur und Wissenschaft Veronica Kaup-Hasler mit großer Anerkennung und Trauer auf die Nachricht vom Tod des langjährigen Rektors der TU Wien.

„Über zwei Jahrzehnte hinweg hat Skalicky die Technische Universität Wien mit Weitblick und Entschlossenheit geleitet und sie zu einer modernen, international sichtbaren Institution gemacht. Dabei war er kein leiser Gestalter, sondern ein klarer, unbequemer Kopf, der sich nicht scheute, Widerspruch zu äußern – wenn es der Wissenschaft diente“, so die Wissenschaftsstadträtin. „Skalicky war überzeugt davon, dass Forschung nicht nur Innovation, sondern auch Verantwortung bedeutet. Sein Einsatz für die Autonomie der Universitäten, für akademische Freiheit und für eine starke Rolle Wiens als Wissenschaftsstandort war von unschätzbarem Wert. Dieses Engagement bleibt unvergessen. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden.“

Unter den zahlreichen Auszeichnungen, die Peter Skalicky im Lauf seines Lebens erhielt, befinden sich das Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien (2003) sowie der Preis der Stadt Wien für technische Wissenschaften (2004).