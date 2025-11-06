ADGAR: Einreichungen der besten Anzeigen des Jahres 2025 ab sofort möglich

Wien (OTS) -

Mit dem Werbepreis ADGAR prämieren der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und seine Mitglieder jedes Jahr die stärksten, einprägsamsten und kreativsten Printwerbungen, die in Medien verlegerischer Herkunft geschalten wurden. Darüber hinaus wird der innovativste Einsatz von Onlinewerbung ausgezeichnet. Einreichungen sind ab sofort möglich, die Einreichfrist endet am Freitag, den 9. Jänner 2026.

Eingereicht werden können Sujets, die im Jahr 2025 mindestens fünfmal in österreichischen Zeitungen und Magazinen bzw. zumindest einmal auf einem österreichischen Portal, das einem VÖZ-Mitglied zuzurechnen ist, geschalten wurden. Werbesujets können in den Kategorien „Auto & Motor“, „Dienstleistungen“, „Handel, Konsum- & Luxusgüter“, „Soziales & Karitatives“ sowie „Kreativer Einsatz von Online-Werbung“ eingereicht werden. Die Einreichung ist kostenlos.

Begehrte Auszeichnung für herausragende Werbesujets

Der VÖZ-Werbepreis ADGAR gilt als einer der wichtigsten und begehrtesten Werbepreise des Landes und wird jedes Jahr bei einer glanzvollen Gala verliehen. Alle Informationen zum Einreichprozess und den Teilnahmebedingungen finden sich unter www.adgar.at.