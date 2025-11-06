Lexis+ ist live: LexisNexis Österreich launcht die neue Recherche-Generation in Lexis+ AI

Wien (OTS) -

LexisNexis Österreich gibt den Launch von „Lexis+“ bekannt, der neuen, direkt in Lexis+ AI integrierten Recherchekomponente, die ab sofort für Rechts- und Steuerprofis verfügbar ist. Ziel ist ein nahtloser Recherche-Workflow ohne Medienbrüche oder Copy-Paste.

„Lexis+“ bringt drei zentrale Vorteile:

Erstens ist mit Lexis+ die Rechtsrecherche nun nahtlos in Lexis+ AI integriert. Lexis+ AI vereint damit Legal AI und Rechtsrecherche in einer Plattform und bietet damit einen durchgehenden Workflow. “ Wir bringen Harmonie ins Tool-Orchester, und Sie sind der Dirigent! ”, so Susanne Mortimore, CEO LexisNexis Österreich.

Zweitens bietet Lexis+ eine verbesserte Suchtechnologie. Sie denkt voraus und erstellt gruppierte Literatur-Zusammenstellungen, die viele Recherchefragen bereits vorwegnehmen - das spart Zeit und hilft, schneller zur Antwort zu finden.

Drittens finden Nutzer:innen alle Treffer über eine smarte Navigation überall und jederzeit mit einem Klick wieder; farbliche Markierungen zeigen genau, wo die Suchbegriffe im Dokument vorkommen, liefern auf Wunsch eine Vorschau und bieten einen Direktlink zur gewählten Textpassage.

Die gewohnten und bewährten Fachinhalte von LexisNexis als auch der Lizenzpartner sind vollumfänglich auf Lexis+ abrufbar. „Lexis+“ ist ab sofort verfügbar, und ein Umstieg vom Vorgängerprodukt Lexis 360® auf die neue Version ist demnächst möglich.

Andreas Geyrecker, Director Product bei LexisNexis Österreich: „Indem wir Workflows zusammenführen, beginnen die Zahnräder ineinander zu greifen und bringen das Mensch-AI-Dreamteam zum Laufen.“

Hunderte österreichische Unternehmen sowie Rechts- und Steuerberatungskanzleien arbeiten bereits mit der Plattform Lexis+ AI, die innerhalb einer einzelnen Plattform neben fortschrittlichen AI-Funktionalitäten nun auch auf Recherche zugreifen können.