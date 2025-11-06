Stefan Kreuzer zum Leiter der Abteilung Feuerwehr und Zivilschutz bestellt

St. Pölten (OTS) -

In der jüngsten Sitzung der Niederösterreichischen Landesregierung wurde Stefan Kreuzer zum neuen Leiter der Abteilung Feuerwehr und Zivilschutz (IVW4) mit Wirksamkeit 1. Dezember 2025 bestellt. Er folgt damit auf Bernhard Schlichtinger, der seinen Ruhestand antreten wird.

Stefan Kreuzer, geboren 1972, studierte - nach der Matura am Stiftsgymnasium Melk - an der Universität für Bodenkultur Wien Landschaftsplanung. 2003 trat er in den Landesdienst ein und war bisher Abteilungsleiter-Stellvertreter der Abteilung Feuerwehr und Zivilschutz. Kreuzer ist ausgewiesener Experte bei Katastrophenereignissen, unter anderem als Stabsleiter beim Hochwasser im Herbst 2024. Zudem war er unter anderem auch bei internationalen Ereignissen für das Land Niederösterreich koordinativ tätig, wie beispielsweise beim Tsunami 2004 oder der Katastrophe in Fukushima.