Bianca Pfaller ist neue CFO bei Drei.

Wien (OTS) -

Bianca Pfaller (50) übernimmt zum 1. November 2025 die Position des Chief Financial Officer bei Drei und wird damit Teil der Geschäftsführung. Sie übernimmt die Position von Sabine Hogl, die sich nach mehr als 20 Jahren außergewöhnlicher Arbeit aus dieser Rolle zurückzieht, dem Unternehmen in den nächsten Monaten jedoch weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung steht.

„Sabine Hogl hat über Jahrzehnte hinweg mit höchster Finanzexpertise und strategischem Weitblick maßgeblich zum Erfolg unseres Unternehmens beigetragen. Sabine war nicht nur eine Hüterin der Zahlen, sondern auch ein Gestalter, ein loyaler Partner und eine Stimme der Vernunft in turbulenten Zeiten“, so Drei CEO Rudolf Schrefl.

„Mit Bianca Pfaller konnten wir eine engagierte Führungskraft für die Rolle der CFO gewinnen. Sie bringt nicht nur tiefes Finanzverständnis und langjährige Erfahrung mit, sondern brennt auch für die digitale Transformation und wird mit ihrem Blick nach vorne wichtige Impulse für eine starke Zukunft von Drei setzen,“ so Schrefl weiter.

Bianca Pfaller war seit 2022 bei Drei als Senior Head of Controlling für die Bereiche Financial Controlling, Financial Analytics sowie Business Intelligence zuständig. In ihrer neuen Funktion als CFO verantwortet Pfaller die strategische und operative Steuerung der Finanzbereiche des Unternehmens, einschließlich Controlling, Rechnungswesen, Treasury, Risikomanagement, Data & AI Intelligence sowie finanzielle Planung und Berichterstattung. Ihr Team umfasst mehr als 110 Mitarbeiter:innen.

„Ein großes Dankeschön für das Vertrauen. Ich freue mich darauf, als CFO gemeinsam mit meinem Team die digitalen Lösungen und Innovationen im Finanzbereich voranzutreiben und die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens fortzusetzen“, meint die neue Drei CFO Bianca Pfaller.



Bevor Pfaller zu Drei kam, leitete sie bei A1 Telekom Austria die Abteilung Planning & Reporting und verantwortete dort unter anderem die Budgetierung und das operative Reporting des Retail-Geschäfts. Davor war sie 18 Jahre bei der Erste Bank in unterschiedlichen Controlling- und Führungsfunktionen tätig – auch international, unter anderem auch als Leiterin der Vertriebssteuerung mit Fokus auf Reporting, Analytics und Steuerung.

Pfaller ist Mutter von zwei Teenagern und lebt in Wien.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at