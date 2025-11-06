ASFINAG Verkehrsausblick: Ende der Herbstferien in Bayern sorgt für mehr Rückreiseverkehr

Wien (OTS) -

Mit kommendem Wochenende enden die Herbstferien in Bayern. Es ist daher mit erhöhtem Verkehrsaufkommen in Richtung Deutschland zu rechnen. Betroffen sein könnten die A 8, A 1 und A 4, aber auch die A 9 und die A 10/A 11 können spürbar stärker befahren sein. Mehr Verkehr ist zudem auch entlang der Brennerachse und im Vorarlberger Rheintal zu erwarten.

Zu Verzögerungen kann es am Wochenende zudem auf der A 23 Südosttangente kommen. Am kommenden Wochenende - beginnend mit Freitag, den 7. November - steht zwischen dem Knoten Kaisermühlen und dem Knoten Prater Richtung Graz nachts zwischen 22 und 9 Uhr wegen Asphaltsanierungsarbeiten nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Tagsüber werden zwei Fahrstreifen befahrbar sein. Die Nachtsperre von Sonntag, 9. November auf Montag, 10. November wird um 5 Uhr früh aufgehoben. Danach sind wieder alle Fahrstreifen frei befahrbar. Die Auf- und Abfahrten im Bereich Handelskai Fahrtrichtung Graz sind während des gesamten Zeitraums, also von 7. November, 22 Uhr bis Montag, 10. November, 5 Uhr früh gesperrt. In diesen Bereichen kann es am Wochenende zu Verzögerungen kommen.

Fußball-Europacup-Spiele finden am 6. November statt

Mehrere österreichische Vereine begrüßen am Donnerstag internationale Gegner im Rahmen des Europacup-Bewerbs. Sturm Graz beginnt sein Spiel um 18.45 Uhr, genauso wie Salzburg. Um 21 Uhr startet Rapid in Hütteldorf. Somit ist rund um diese Stadien bei der An- und Abreise mit mehr Verkehr zu rechnen.