Live im ORF: Festgottesdienst zur Amtseinführung der evangelischen Bischöfin Cornelia Richter im Wiener MuseumsQuartier

Am 8. November um 13.45 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Mit Cornelia Richter übernimmt erstmals eine Frau das Bischofsamt der evangelischen Kirche A.B. in Österreich. Beim Festgottesdienst im MuseumsQuartier in Wien übergibt ihr der scheidende Bischof Michael Chalupka das Amtskreuz. Der ORF überträgt die Amtseinführung am Samstag, dem 8. November 2025, ab 13.45 Uhr live in ORF 2 und auf ORF ON.

Musikalisch prägen den Gottesdienst Werke von Barock bis Jazz, interpretiert von mehreren Chören, Bläserensembles und Posaunenchören unter der Leitung von Landeskantor Matthias Krampe. Es kommentieren Sandra Szabo (ORF) und Maria Katharina Moser (Direktorin der Diakonie).

Service für hörbeeinträchtigtes Publikum

Für die gehörlosen und hörbehinderten Zuschauer:innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON Live-Untertitel zur Verfügung. Die barrierefreien Sendungen sind auf on.ORF.at auch als Video-on-Demand abrufbar.

