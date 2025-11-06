Qualität, die Leben rettet – Erfolgreiches Wiederholaudit des Lungenkrebszentrums am Universitätsklinikum Krems

St. Pölten (OTS) -

Ein zertifiziertes Lungenkrebszentrum bietet betroffenen Personen zahlreiche Vorteile: klare Behandlungswege, definierte Prozesse, Forschung im Bereich neuer und innovativer Therapieoptionen sowie alle am Behandlungsprozess beteiligten Fachexpertinnen und -experten an einem Standort. All diese Voraussetzungen erfüllt das Lungenkrebszentrum des Universitätsklinikums Krems (UK), was nun durch das bereits vierte Audit der Deutschen Krebsgesellschaft erneut bestätigt wurde. Als einziges Lungenkrebszentrum in ganz Niederösterreich trägt es maßgeblich zur optimalen Behandlung von Lungenkrebspatientinnen und -patienten bei.

„Das erneut erfolgreiche Audit des Lungenkrebszentrums ist ein starkes Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es freut mich außerordentlich zu sehen, mit welchem Engagement und welcher fachlichen Exzellenz hier gearbeitet wird – immer mit dem Ziel, unseren Patientinnen und Patienten die bestmögliche Versorgung zu bieten“, erklärt der für die NÖ Kliniken zuständige Landesrat Anton Kasser.

Von der Aufnahme über die Behandlung bis hin zur Nachsorge gibt es klar festgelegte Abläufe, die Patientinnen und Patienten durchlaufen. Durch regelmäßige Weiterbildungen und Forschungstätigkeiten kann ihnen nicht nur eine individuell abgestimmte Behandlung, sondern auch Zugang zu den neuesten Therapiemöglichkeiten geboten werden. Zudem befinden sich alle notwendigen Behandlungspartner an einem Standort, was einen schnellen, unkomplizierten und aufeinander abgestimmten Behandlungsweg sicherstellt. Hiervon überzeugten sich auch heuer wieder zwei von der Deutschen Krebsgesellschaft entsandte Auditoren, die alle relevanten Prozesse, zahlreiche Kennzahlen und die allgemeine Patientinnen- und Patientenversorgung detailliert überprüften – und anschließend den hohen Qualitätsstandard des Lungenkrebszentrums des Universitätsklinikums Krems bestätigten.

„Seit drei Jahren profitieren Patientinnen und Patienten von unserem zertifizierten Lungenkrebszentrum. Neben der einzigartigen Kombination der klinischen Abteilungen für Allgemein- und Thoraxchirurgie, Pneumologie sowie Strahlentherapie-Radioonkologie an einem Standort ist vor allem auch der interdisziplinäre und niederschwellige Austausch innerhalb des Klinikums – mit allen Behandlungspartnern wie etwa der klinischen Psychoonkologie, der Diätologie, dem Palliativteam, dem Sozialdienst und vielen anderen – von großem Vorteil für Betroffene“, erklärt Primaria Elisabeth Stubenberger, Zentrumsleitung des Lungenkrebszentrums und Leiterin der klinischen Abteilung für Allgemein- und Thoraxchirurgie.

„Die Patientin und der Patient stehen bei uns immer im Mittelpunkt unseres Handelns. Die erfolgreiche Zertifizierung bestätigt, dass all die Arbeit, die gesetzten Verbesserungsmaßnahmen und die neu eingeführten Prozesse Wirkung zeigen – und unseren Patientinnen und Patienten unmittelbar zugutekommen“, ergänzt Primar Peter Errhalt, stellvertretender Zentrumsleiter des Lungenkrebszentrums und Leiter der klinischen Abteilung für Pneumologie.

Die nächste Überprüfung des Zentrums findet im Jahr 2028 statt. Die Zeit bis dahin wird nachhaltig genutzt, um den kontinuierlichen Verbesserungsprozess weiterzuverfolgen und Abläufe im Sinne der Patientinnen und Patienten stetig zu optimieren. „Im Namen der Klinikleitung gratuliere ich herzlich zum erfolgreichen Wiederholaudit. Als eines von vier Lungenkrebszentren in ganz Österreich und als einziges in Niederösterreich konnten wir dank des unermüdlichen Engagements des gesamten Teams ein klares Alleinstellungsmerkmal aufbauen. So können wir betroffenen Personen eine umfassende und ganzheitliche Behandlung bei der Diagnose Lungenkrebs anbieten“, betont Andrea Zauner-Dungl, ärztliche Direktorin des Universitätsklinikums Krems.

Das Universitätsklinikum Krems engagiert sich besonders im Bereich der Onkologie und verfolgt das Ziel, die onkologische Versorgung weiter auszubauen. Im Jahr 2022 wurde das zertifizierte Lungenkrebszentrum etabliert, 2024 folgte die erfolgreiche Zertifizierung zum Prostatakrebszentrum. Aktuell befindet sich das Klinikum in Vorbereitung auf die Zertifizierung als Brustkrebszentrum.

Weitere Informationen: Nicole Karall, MA, Universitätsklinikum Krems, Telefon +43 676 858 143 1013, E-Mail presse@krems.lknoe.at