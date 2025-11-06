Die „Soko Linz“ kommt am 11. November in ORF 1 „Unter die Hufe“

Wien (OTS) -

Ein Journalist, der der „Soko Linz“ in der Vergangenheit immer wieder über den Weg gelaufen ist, kommt am Dienstag, dem 11. November 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON „Unter die Hufe“, doch außer dem Chef glaubt niemand so recht an einen Unfall. Ermittelt wird daher trotzdem – und das in ganz unterschiedliche Richtungen. Um 21.05 Uhr wird ein „Start Up“ in einem anschließenden „Soko Kitzbühel“-Dacapo einem ehrgeizigen Unternehmer zum Verhängnis.



„Soko Linz – Unter die Hufe“ (Dienstag, 11. November, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON)

Mit u. a. Martin Puntigam, Felix Kreutzer, Lukas Watzl, Anna Rieser, Florian Troebinger und Romeo Kaltenbrunner in Episodenrollen; Regie: Chris Raiber



Hubert Steiner (Lukas Watzl) ist ein Journalist, der die „Soko Linz“ schon mehrmals aus Sensationslust bei der Arbeit behindert hat. Aber jetzt liegt er tot auf einer Weide, zertrampelt von einer Kuh. Richie (Alexander Pschill) soll eigentlich nur den Tod feststellen, denn es kann sich doch nur um einen Unfall handeln. Das glaubt zumindest Pichlwanger (Michael Steinocher). Richie, Joe (Katharina Stemberger) und Biggi (Angelika Niedetzky) ermitteln auf eigene Faust. Was hatte Steiner auf der Weide zu suchen? Hat er über den angrenzenden Hof recherchiert, der mit Fleisch von der sogenannten Killerkuh wirbt? Was hat das alles mit dem Unfall zu tun, bei dem sich schon einmal ein Wanderer mit Kühen anlegte? Und wie kann man eine Kuh dazu bringen, einen zu neugierigen Journalisten zu beseitigen?



Die vierte Staffel von „Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und Gebhardt Productions gefördert von FISA+, Fernsehfonds Austria und Land Oberösterreich.



„Soko Kitzbühel – Start Up“ (Dienstag, 11. November, 21.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON)

Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Heinz Marecek, Andrea L’Arronge, Veronika Polly und Felix Kreutzer sowie Mercedes Echerer in einer Episodenrolle; Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff



Der Start-up-Event „Kitz4Future“ endet für den ehrgeizigen Unternehmer Tim Trebo mit einer herben Enttäuschung, und wenige Stunden später ist er tot. Feinde hatte Trebo genug, schließlich war er für seinen persönlichen Erfolg bereit, über Leichen zu gehen – auch über die seiner besten Freunde. Nina (Julia Cencig) nähert sich unterdessen ihrer entfremdeten Mutter Barbara (Mercedes Echerer) an, doch eine überraschende Nachricht reißt die beiden erneut auseinander.



„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.



„Soko Linz“ und „Soko Kitzbühel“ auf ORF ON streamen



Die neuen Folgen von „Soko Linz“ stehen bereits sieben Tage vor ihrer ORF-1-Ausstrahlung auf ORF ON zur Verfügung, wo sie, ebenso wie die Fälle der „Soko Kitzbühel“, auch danach abrufbar sind.