AVISO 11.11., 9:30 Uhr: Caritas und Foresight zu anhaltenden Teuerungen und sozialen Kürzungen: „Wenn der Einkauf zur Existenzfrage wird“
Teuerung und staatliche Sparmaßnahmen verschärfen Armutssituation vieler Menschen. Caritas startet neue Hotline für raschen Zugang zu Lebensmittelausgaben und bittet um Spenden.
Die Preise für Lebensmittel und Energie steigen weiter – und mit ihnen die Verzweiflung vieler Menschen, allen voran in Haushalten mit wenig Einkommen. Ein beträchtlicher Anteil der Bevölkerung kann sich Grundlegendes schon jetzt nicht mehr leisten, gleichzeitig verschärft sich die Situation durch Sparmaßnahmen von Bund und Ländern immer weiter. In den Le+O Lebensmittelausgabestellen wird die steigende Not vieler Menschen besonders deutlich – die Anzahl der unterstützten Haushalte ist seit Krisenbeginn deutlich angestiegen.
„Wenn der Einkauf zur Existenzfrage wird, läuft etwas grundlegend falsch. Menschen, die ohnehin wenig haben, geraten immer stärker unter Druck“, so Caritasdirektor Klaus Schwertner. Untermauert werden diese Wahrnehmungen von Christoph Hofinger, Managing Director des Sozialforschungsinstituts Foresight, der bei der Pressekonferenz Daten zur Auswirkung der Teuerungen präsentieren wird.
Medienvertreter*innen sind herzlich zur Präsentation der Ergebnisse eingeladen. Im Anschluss an die Pressekonferenz besteht die Möglichkeit für Bild- und Videoaufnahmen in der Lebensmittelausgabe sowie Interviews mit armutsbetroffenen Personen.
Wann: 11.11.2025, 9:30 Uhr
Wo: Le+O Lebensmittelausgabestelle Waldkloster, Gellertplatz 7, 1100 Wien
Wer:
Christoph Hofinger, Managing Director FORESIGHT Research
Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien
Lea Laubenthal, Leiterin der Caritas-Lebensmittelausgabestellen Le+O
Um Anmeldung wird gebeten.
Rückfragen & Kontakt
Michaela Ritter
Pressesprecherin
Caritas der Erzdiözese Wien
0676/4634932
michaela.ritter@caritas-wien.at
