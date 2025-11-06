Lotto: Neuerlich kein Sechser – jetzt Doppeljackpot mit 2,4 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Am Mittwoch rollte neuerlich eine Sechser-Kombination aus dem Ziehungstrichter, die auf keinem Wettschein angekreuzt und auch nicht vom Computer als Quicktipp auf eine Quittung gedruckt war. Damit geht es am Sonntag um einen Doppeljackpot mit rund 2,4 Millionen Euro.

Über einen Sologewinn und damit über knapp 100.000 Euro darf sich ein:e Salzburger:in freuen. Sie bzw. er legte das Lotto Glück in die Hände des Computers und setzte auf insgesamt zwölf Quicktipps. Und getreu dem Motto „das Beste zum Schluss“ fand sich der Gewinn im letzten Tipp.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es ebenfalls keinen Sechser, worüber sich die 47 Gewinner:innen eines Fünfers freuen dürfen: Auf sie wird die Gewinnsumme aufgeteilt, und somit erhalten sie jeweils mehr als 5.600 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Sonntag werden rund 250.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker ging es um einen Doppeljackpot, und der wurde in der Steiermark geknackt. Für das „Ja“ zur richtigen Joker Zahl gibt es mehr als 558.000 Euro. Der Gewinner bzw. die Gewinnerin hatte dabei doppeltes Glück, denn es hätte in der Steiermark noch einen zweiten Wettschein mit der richtigen Joker Zahl gegeben, allerdings war darauf das „Nein“ angekreuzt.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 5. November 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen.