Twin City Liner Adventfahrten ab 28. November 2025

Weihnachtsstimmung voraus: Von 28. November bis 21. Dezember 2025 bringt der Twin City Liner der Central Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, seine Passagier*innen jeweils freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen direkt vom Wiener Schwedenplatz in die festlich geschmückte Altstadt von Bratislava.

Vorweihnachtlicher City-Trip

Die Adventfahrten mit dem Twin City Liner bieten eine wunderbare Gelegenheit, sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen. In Bratislava erwartet die Besucher*innen stimmungsvoller Lichterzauber, zahlreiche festlich geschmückte Stände mit Kunsthandwerk aus Keramik, Holz, Glas, Maisstroh und Bienenwachs sowie kulinarische Spezialitäten – darunter Lokše, Gänsefleisch, Zigeunerbraten, Kartoffelpuffer, Strudel, Glühwein, Met und Punsch.

Auf dem Hauptplatz sorgt eine Bühne mit weihnachtlichen Aufführungen für eine festliche Atmosphäre. Darüber hinaus sind auch am Hviezdoslav-Platz, am Milan-R.-Štefánik-Platz, im Hof des Alten Rathauses und am Primatialplatz Stände zu finden.

Unser Geheimtipp: Der kleine, aber traditionelle Weihnachtsmarkt bei der Burg Bratislava. Erreichen können Sie den Weihnachtsmarkt entweder mit einem historischen Bummelzug, der gleich von der Anlegestelle abfährt, oder nach einem kurzen Spaziergang von rund 20 Minuten.

Tickets und Details zu den Adventfahrten nach Bratislava

Von 28. November bis 21. Dezember 2025: Abfahrt freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen von der Schiffsstation City am Schwedenplatz um 10.30 Uhr, Ankunft in Bratislava um 11.45 Uhr. Rückfahrt von Bratislava um 16.30 Uhr, Ankunft in Wien um 18.00 Uhr.

Einzelpreise pro Strecke und Person: 39 Euro (Hauptdeck Economy), 54 Euro (Captain‘s Lounge), 25 Euro (limitiertes Red Ticket). Kinder von zwei bis elf Jahren erhalten 50 Prozent Ermäßigung auf den Vollpreis, unter zwei Jahren fahren Kleinkinder kostenlos in Begleitung eines Erwachsenen. Für Lehrlinge ist der Vollpreis die gesamte Saison über um 50 Prozent reduziert.

Buchung online unter www.twincityliner.com oder telefonisch unter +43 1 904 88 80, bzw. im Ticketshop bei der Schiffsstation City am Schwedenplatz.

