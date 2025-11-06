simpli startet Marktoffensive: Neue Pakete und starke Partnerschaften mit RTL+ und Sky

Wien (OTS) -

simpli zündet die nächste Stufe seines Marktauftritts: Mit dem neuen Paket simpliBASIC und der Erweiterung bestehender Angebote durch strategische Partnerschaften mit RTL+ und Sky baut die österreichische TV- und Streaming-Plattform ihr Entertainment-Portfolio aus und bietet ein komplett überarbeitetes Paket-Portfolio an – zugeschnitten auf die Bedürfnisse der österreichischen TV-Nutzer:innen. Unter dem Claim ‚simpli. da schaust.‘ startet parallel eine großangelegte Kommunikationskampagne, die die neue Markenwelt sichtbar macht.

„Mit unseren neuen Partnerschaften mit RTL+ und Sky schaffen wir nicht nur neue TV-Erlebnisse für unsere Kunden, sondern stärken simpli als zentrale Plattform für österreichisches Fernsehen“, so Philipp Dainese, Geschäftsführer von simpli.



Neue Pakete und starke Partnerschaften

Das neue simpliBASIC-Paket bietet über 60 Sender und steht für maximale Flexibilität zu einem attraktiven Preis. Es ist das ideale Angebot für den Einstieg – einfach, transparent und ganz ohne Bindung.

simpliMORE bleibt mit über 100 Sendern weiterhin verfügbar – aktuell zum Spezialpreis von 8,99 Euro pro Monat, ohne Bindung.

Neu hinzugekommen ist das simpliPREMIUM-Paket, ein attraktives Kombi-Angebot aus simpliMORE und RTL+ Premium. Zum Auftakt ist es zum Spezialpreis von 11,99 Euro pro Monat bei einer Bindung von 12 Monaten erhältlich und umfasst exklusive Serien, Reality-Formate, Live-Events sowie vier zusätzliche Pay-TV-Sender.

Sportfans profitieren vom Kombi-Angebot simpliMORE mit Sky, das Fußball, Formel 1, Tennis und weitere Premium-Sportevents auf den Bildschirm bringt. Sky Sport ist in Kombination mit simpliMORE zum Aktionspreis von 23,99 Euro monatlich bei einer Bindung von 12 Monaten erhältlich.

Ergänzt wird das Angebot durch das separat buchbare Paket „Erotic“, das um 6,99 Euro pro Monat verfügbar ist.

Alle Pakete sind modular aufgebaut, bieten volle Kostenkontrolle und eine transparente Abrechnung über eine einzige Rechnung.



Von Heimatfilm bis Science-Fiction: Kampagne im neuen Design

Begleitend zum Produkt- und Portfolio-Ausbau startet eine großangelegte Kommunikationskampagne im TV in ganz Österreich. Drei neue TV-Spots zeigen die kuratierten Content-Welten von simpli– von Western bis Tierdoku, von Heimatfilm bis Science Fiction.

Die Kampagne wird von einem visuellen Relaunch begleitet: kräftige Farben, warme Bildwelten und ein modernes, zugängliches Design, das auf der neuen Website www.simpli.at und sämtlichen Kommunikationsmitteln sichtbar wird.

Mit der neuen Kampagne setzt simpli ein klares Zeichen: Sie markiert den Startschuss für eine deutliche Positionierung im hart umkämpften Streaming-Markt – und gegenüber der internationalen Konkurrenz.

„simpli macht klar, dass Streaming in Österreich eine eigene, frische Stimme braucht – lokal verankert und modern. Genau das wollen wir mit der neuen Kampagne zeigen“, sagt Dainese abschließend.

Idee und Konzept: Havas Village Vienna

Produktion: PPMNEXT_

Regie, Kamera & Fotos: Patrick Neubäck, Moritz Uthe & Ian Ehm

Video 1: https://youtu.be/NkOAa45tWDw

Video 2: https://youtu.be/_6mNlbjg1o4

Video 3: https://youtu.be/Ls3Gk4LqdRA

Über simpli

simpli ist der Spezialist für TV-Unterhaltung in Österreich. Die TV-Plattform ermöglicht seit 2013 einen einfachen Zugang zu Fernsehen, Entertainment und Information – egal ob über Antenne, SAT oder Streaming. simpli ist Teil der Big Blue Marble Group, einer internationalen Medientechnologiegruppe, die den Umgang mit Inhalten neu gestaltet – von der Bereitstellung über das Nutzererlebnis bis hin zur Monetarisierung. Die Marke entstand aus der Zusammenarbeit der ORS Group mit Insys Video Technologies und kombiniert umfassende Erfahrungen aus Broadcast- und Konsumentendiensten mit modernen, cloudbasierten OTT-Lösungen.

Für weitere Informationen: www.simpli.at