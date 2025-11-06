Canon Medical gewinnt den a·g·e Award 2025 in der Kategorie „Arbeitswelt“

Wiener Neudorf (OTS) -

Canon Medical Systems Gesellschaft m.b.H. ist Sieger des a·g·e Awards 2025 in der Kategorie „Arbeitswelt“. Die Auszeichnung wurde am 4. November im österreichischen Parlament in Wien verliehen und würdigt die besondere Unternehmenskultur von Canon Medical, die auf gelebter Generationenvielfalt, Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung basiert.

Technik braucht Menschen

„Technik braucht Menschen“ – so lautet das Leitmotiv von Canon Medical. Es beschreibt, wie wichtig der Mensch hinter der Technologie ist – im Team ebenso wie in der Kundenbeziehung. Herzstück dieser Haltung ist der gelebte Generationendialog: Jüngere Kolleg:innen bringen digitale Kompetenz und Innovationsgeist ein, während langjährige Mitarbeiter:innen ihre Erfahrung, Kundennähe und Verhandlungssicherheit weitergeben. „Gerade im sensiblen Gesundheitsbereich ist dieses Zusammenspiel ein zentraler Erfolgsfaktor“, betont Geschäftsführer Andreas Pangratz, MBA. „Der a·g·e Award ist eine großartige Bestätigung dafür, dass unser Ansatz wirkt – und ein Ansporn, weiter in das Miteinander der Generationen zu investieren.“

Unternehmenskultur mit Wirkung

Ein Beispiel für diesen Ansatz ist das Modell „Arbeiten über die Pension hinaus“: Ein langjähriger Mitarbeiter verabschiedete sich nach 31 Jahren offiziell in den Ruhestand, kehrte jedoch kurz darauf in einer neuen, flexiblen Rolle als technischer Berater zurück. Heute, nach 38 Jahren im Unternehmen, ist er eine wertvolle Vertrauensperson für Kolleg:innen und Kund:innen. Dieses Modell steht bei Canon Medical für lebenslanges Lernen, Sinnstiftung und Kontinuität in Kundenbeziehungen – Werte, die sich auch in den Unternehmenszahlen widerspiegeln: In den vergangenen zehn Jahren verdreifachte sich der Umsatz, die Mitarbeiter:innenzahl verdoppelte sich und die Fluktuation blieb außergewöhnlich niedrig – mit nur zwei bis drei Abgängen in zehn Jahren.

Über den a·g·e Award

Der a·g·e Award wird jährlich vom Österreichischen Journalisten Club (ÖJC) gemeinsam mit dem Österreichischen Seniorenrat in den Kategorien Medien, Arbeitswelt und Gesellschaft vergeben. Mit dem Preis werden Organisationen und Initiativen ausgezeichnet, die den Dialog zwischen den Generationen aktiv fördern und damit einen Beitrag zu einer solidarischen, zukunftsorientierten Gesellschaft leisten.