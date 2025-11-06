Die Wiener Ordensspitäler: Wichtige Ausbildner für Gesundheitsberufe

Wien (OTS) -

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien ist Universitäres Lehrkrankenhaus, insbesondere für die Medizinische Universität Wien. Die Kooperation zwischen der Medizinischen Universität Wien und dem Ordensspital in der Leopoldstadt besteht seit 2005. Studierende der Humanmedizin müssen aktuell während des Studiums zwölf Wochen Pflichtfamulatur ableisten. Dabei handelt es sich um Praktika, die während der lehrveranstaltungsfreien Zeit absolviert werden müssen. Auch das so genannte Klinisch-Praktische Jahr (KPJ) muss als letzter Ausbildungsabschnitt vor Studienende in einem Universitären Lehrkrankenhaus absolviert werden. Beides wird Studierenden der Humanmedizin im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien angeboten. „Einer der Werte der Barmherzigen Brüder ist die Verantwortung. Indem wir als Universitäres Lehrkrankenhaus junge Menschen ausbilden, übernehmen wir Verantwortung für diese. Wir begleiten, wir vermitteln Wissen und unterstützen bei den ersten Tätigkeiten im klinischen Umfeld. Wir sorgen dafür, dass junge Menschen ihre ersten klinischen Schritte in einem sicheren Umfeld machen und so bestens auf ihre berufliche Tätigkeit als Ärztin und Arzt vorbereitet werden“, so Ärztlicher Direktor Univ.-Doz. Dr. Thomas Sautner.

Neben dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien sind auch das Franziskus Spital und alle fünf Vinzenz Kliniken Wien Universitäre Lehrkrankenhäuser. Im Jahr 2024 wurden in den Wiener Ordensspitälern 243 Fachärzt:innen ausgebildet, 116 Allgemeinmediziner:innen und 283 Absolvent:innen des Klinisch-Praktischen Jahrs. 236 Personen haben ihre Pflegeausbildungen in den Wiener Ordensspitälern begonnen.

Die sieben Wiener Ordensspitäler

„Was macht die Wiener Ordensspitäler aus? Patient:innenorientierte akademische Medizin. Wir sind den Wiener Patient:innen, der Wissenschaft und unseren Werten verpflichtet. Die Stadt Wien und der Wiener Gesundheitsfonds sorgen im Sinne einer Versorgungspartnerschaft für die Wiener Bevölkerung dauerhaft für unsere Finanzierungssicherheit und damit auch für diese wichtige Arbeit“, so Univ.-Prof. Dr. Heinrich Resch, Sprecher der Wiener Ordensspitäler. Die sieben gemeinnützigen Wiener Ordensspitäler umfassen das Barmherzige Brüder Krankenhaus (1020 Wien), das Franziskus Spital (1030 und 1050 Wien) und die Spitäler der Vinzenz Kliniken Wien [Herz-Jesu Krankenhaus (1030 Wien), Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien (1060 Wien), Orthopädisches Spital Speising (1130 Wien), St. Josef Krankenhaus (1130 Wien), Göttlicher Heiland Krankenhaus (1170 Wien)]. Gemeinsam sind sie schon immer ein verlässlicher, flexibler und berechenbarer Partner der Stadt Wien. Charakteristisch für die Häuser ist die Kombination privater Trägerschaft (Ordensgemeinschaften oder Stiftungen) mit Gemeinnützigkeit.

Rückfragehinweis:

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien

Patrick Schlager | Kommunikation

Johannes von Gott Platz 1, 1020 Wien

Tel: +43 (0) 1 211 21-DW 5444

Mail: kommunikation@bbwien.at