Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen der Landesberufsschule Lilienfeld

Die Landesberufsschule Lilienfeld (LBS Lilienfeld) feiert in diesem Jahr mit Stolz ihr 75-jähriges Bestehen. „Seit 1950 steht die Schule im Herzen des Mostviertels für praxisnahe, qualitätsvolle Berufsausbildung und engagiertes Lehren und Lernen. Das Jubiläum ist ein Zeichen für die Bedeutung von Handwerk, Technik und dualer Berufsausbildung einer ganzen Region. Ich danke allen Lehrkräften, Betrieben und Partnern, die über Jahrzehnte hinweg junge Menschen in der LBS Lilienfeld gefördert und begleitet haben. Gleichzeitig freue ich mich auf die nächsten Jahrzehnte, in denen wir gemeinsam die Berufsausbildung an diesem Standort lebendig, praxisnah und zukunftsorientiert weiterentwickeln werden“, gratuliert Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Die Landesberufsschule Lilienfeld bietet ein vielfältiges Spektrum an Lehrberufen für junge Frauen und Männer – vom Beschriftungsdesign- und Werbetechniker über Bodenleger, Maler und Beschichtungstechniker bis hin zu Spezialberufen wie Ofenbau- und Verlegetechnik, Polsterer, Rauchfangkehrer oder Reinigungstechnik. Dabei geht es stets um die Verbindung von handwerklicher Fertigkeit, technischem Verständnis, Gestaltungswillen und praxisorientierter Ausbildung – zentrale Elemente, die junge Menschen für die Arbeitswelt von morgen rüsten. Im Mittelpunkt des Jubiläums steht nicht nur der Rückblick auf die vergangenen 75 Jahre, sondern vor allem das Ausrichten auf die Zukunft. „Unser duales Ausbildungssystem ist ein erprobter Schlüssel zur Fachkräfteentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit in Niederösterreich. Zudem bietet sie jungen Menschen viele Chancen und Möglichkeiten – von der Fachkraft über die Meisterprüfung bis hin zum eigenen Unternehmen oder einem Studium“, so Teschl-Hofmeister abschließend.

