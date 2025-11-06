Neulengbach: Arbeiten an der Landesstraße L 2020 abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Ortsdurchfahrt von Ludmerfeld bei Neulengbach im Zuge der Landesstraße L 2020 wurde auf einer Länge von rund 800 Metern einer umfassenden Generalsanierung unterzogen. Die Asphaltierungsarbeiten führte die Firma Strabag durch, während die Straßenmeisterei Neulengbach – unter Beiziehung von Bau- und Lieferfirmen aus der Region – die Arbeiten an den Nebenanlagen übernahm. Die Bauzeit betrug rund fünf Monate. Die Gesamtkosten der Fahrbahnerneuerung belaufen sich auf etwa 170.000 Euro. Davon tragen das Land Niederösterreich rund 110.000 Euro und die Stadtgemeinde Neulengbach etwa 60.000 Euro. Die Kosten für die Errichtung des neuen Schmutzwasserkanals werden zur Gänze von der Stadtgemeinde Neulengbach übernommen.

Im Zuge der Arbeiten an der L 2020 wurde zunächst die bestehende Fahrbahn auf einer Fläche von rund 4.000 Quadratmetern abgefräst. Anschließend erneuerte die Firma BT Bau im Auftrag der Stadtgemeinde Neulengbach den Schmutzwasserkanal entlang der gesamten Ortsdurchfahrt. Danach erhielt die Straße eine neue Grundlage: Die ungebundenen Tragschichten sowie ein neuer, wasserführender Granitleistenstein wurden auf einer Länge von etwa 800 Metern hergestellt. Zum Abschluss folgten der Einbau einer neuen bituminösen Tragschicht sowie einer hochwertigen Deckschicht, die für eine dauerhaft gute Fahrbahnqualität sorgen. Abgerundet wurde das Projekt durch die Herstellung des Banketts durch die Straßenmeisterei Neulengbach.

Der NÖ Straßendienst und die Stadtgemeinde Neulengbach beschlossen aufgrund der erforderlichen Erneuerung des Schmutzwasserkanals im gesamten Ortsgebiet von Ludmerfeld eine Generalsanierung der Ortsdurchfahrt im Zuge der Landesstraße L 2020 – inklusive Ertüchtigung der Wasserführung.

